Bijzondere woonlocatie: Corné’s huis zit in de geluidswal langs de A2

78 euro voor verblijf van 5 dagen, studenten slapen uit nood in schaatshal: ‘Blij dat we ergens terecht kunnen’

Studenten die geen slaapplek hebben, kunnen de komende vier weken terecht in de schaatshal in Rotterdam de Esch. De ijsbaan is omgebouwd tot een tijdelijk hostel voor studenten die nog geen kamer hebben gevonden. Er is een gemengde slaapzaal en de studenten moeten douches met elkaar delen. ‘Daar ben ik wel een beetje verward over.’

16 augustus