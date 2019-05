Bloembollen nu voor spotprijzen te koop: ‘Ga voor status, kies de lelie’

Serie Friends voorbeeld bij onderzoek naar oplossin­gen woningnood

30 april Als je een kamer over hebt, zou je die dan willen vrijmaken voor een onbekende? Of misschien voor een kennis of familielid die niet aan een huis komt? Die vragen stelt woningcorporatie Woonlinie in Brabant. Het is een manier om creatieve oplossingen te vinden voor het gigantische woningtekort.