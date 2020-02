Bløf-muzikant maakt middeleeuwse Vleutense Hamtoren klaar voor de toekomst

De Zeeuwse band Bløf die in een Hollandse hit de Vleutense middeleeuwse Hamtoren bezingt? Het is nog toekomstmuziek, maar het zou zo maar kunnen.

Bas Kennis sluit het niet uit. En hij kan het weten, want de geboren Vlissinger is niet alleen pianist/gitarist van de Zeeuwse succesformatie, maar tegenwoordig ook kasteelheer. Of beter gezegd: torenheer. Sinds twee jaar is de 46-jarige muzikant eigenaar van de middeleeuwse Hamtoren, het enige overgebleven restant van het Vleutense Kasteel Den Ham.

Treinreizigers op het traject Utrecht-Woerden zien de toren al twee jaar in de steigers staan, maar aan die vertrouwde aanblik komt binnen afzienbare tijd een einde. De vernieuwde 35 meter hoge Hamtoren is namelijk nagenoeg af. Met dank aan Kennis die twee jaar terug het middeleeuwse bouwwerk kocht voor 1,6 miljoen euro. Hij haalde alles uit de kast om de oude toren op te knappen, maar ’m tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk te maken. Met vloerverwarming dus. Met eikenhouten trappen die ‘niet van de IKEA komen’, met dubbelglas zelfs. En weg gasaansluiting, hallo waterpomp. Ook de oude hangtoiletten die halverwege de toren uit de muren staken, zijn weer aangebracht.

Studio

De laatste echte restauratie van de Hamtoren is veertig jaar geleden uitgevoerd. Kennis gaat in een deel van het gebouw wonen. In en rond de toren is op termijn ruimte voor optredens en exposities. Op één van de zeven verdiepingen komt een muziekstudio. ,,Want Bløf, dat is mijn werk’’, zegt hij. Of hier een Bløf-hit gemaakt gaat worden? ,,Het zou heel goed kunnen. Feit is dat er een studio komt, dat zegt wel wat.’’

Liever praat Kennis over de restauratie. Had hij vroeger niets met oude gebouwen, sinds hij de krabbel zette voor de aankoop van de Hamtoren is dat compleet anders. ,,Ik hou er van dingen op te knappen. Het ziet er middeleeuwser uit dan vier jaar geleden. Hoewel we alles moderner en duurzamer hebben gemaakt, blijft het een monumentale toren. Van buiten zullen mensen niet zien dat er gerestaureerd is. Binnen is de technische staat weer van deze tijd. We zijn van alles tegen gekomen, en hebben dat meteen aangepakt. Er zaten 25 radiatoren in, de pomp was niet sterk genoeg. Stoken kostte een vermogen. Het onderhoud was zwaar achterstallig. Het zag hier zwart van de clustervliegen die in en uit konden.’’

Volledig scherm Bas Kennis, eigenaar van de Hamtoren in een van de zalen die gerestaureerd worden (Foto Marnix Schmidt) © Marnix Schmidt

De geslaagde restauratie - deels gedaan met subsidie van de gemeente Utrecht en de provincie - is, zegt Kennis, met respect voor het verleden gedaan. ,,Zoals je met een monument om hoort te gaan.’’ Natuurlijk zijn er momenten geweest dat hij dacht ‘waar ben ik aan begonnen?’ ,,Maar al snel won het enthousiasme het dan weer. Door het neerzetten van de steigers bekeken we de toren van dichtbij, dat was veertig jaar niet gebeurd. Maar met je neus er bovenop zie je hoe de conditie van het gebouw écht is.

Wat ik het meest geslaagd vind? Toch wel die toiletten. ‘Middeleeuwse gemakken’ genaamd. Die hebben er tweehonderd jaar niet gehangen, en zijn nu weer terug. Ze zijn aan de hand van de bouwsporen in oude staat hersteld. Daaraan zie je dat er hier ook werd gewoond. Die toiletten waren een vorm van luxe vroeger. Ze zijn straks vanuit de trein ook mooi te zien. Je ziet er aan dat de Hamtoren - zoals mensen wel eens denken - geen vuur- of watertoren is. Het is echt onderdeel van een middeleeuws kasteel. Ik ben trots op de restauratie. Trots dat ik hier mag gaan wonen. Ik heb de toren op gevoel gekocht, dat was een goede keuze.’’