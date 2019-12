Bouw- en woningsector balen van spoedwet stikstof, maar willen toch dat hij komt

Het kabinet gaat ook de snelheid op snelwegen verlagen naar 100 kilometer per uur, maar dat kan geregeld worden zonder nieuwe wet. Voor de andere maatregelen - waardoor ook enkele grote infrastructurele projecten kunnen doorgaan - is de spoedwet nodig. In de Tweede Kamer stemt waarschijnlijk een meerderheid vóór, met regeringspartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP erbij. Maar in de Eerste Kamer komt de coalitie zes zetels tekort voor een meerderheid. In de senaat is steun nodig van PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie of een groepje kleinere partijen.