Bouwwereld schrikt van dalend aantal vergunningen: ‘Zo lossen we woningtekort niet op’

Bouwend Nederland is geschrokken van de daling van het aantal bouwvergunningen in het eerste kwartaal. Waren dat er vorig jaar nog 19.000, dit jaar gaat het in het eerste kwartaal om slechts 16.600 aanvragen. ‘Zo lossen we het woningtekort niet op. Dit is heel zorgelijk.’

Een magere 16.600 bouwvergunningen werden er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verleend in de eerste drie maanden van het jaar. Vorig jaar waren dat er in het eerste kwartaal nog meer dan 19.000. Hoe is dat te rijmen met het kabinetsbeleid om 100.000 huizen per jaar te gaan bouwen?

,,Het is heel zorgelijk. Gezien de lange doorlooptijd van vergunningen is het belangrijk dat de vergunningverlening snel weer op gang komt. Om op de gewenste 100.000 woningen per jaar uit te komen, is 130 procent aan plannen nodig. De ervaring leert dat 30 procent de eindstreep niet haalt’’, zegt Richard Massar van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Anders kan het nóg erger worden dan het CBS nu meet.

Er zijn drie grote oorzaken voor de daling. De stikstofproblematiek staat op één. ,,Er worden heel veel rechtszaken gevoerd die vergunningverlening ophouden. Maar we zijn bijna drie jaar verder sinds de uitspraak van de Raad van State. Waar blijven de kortetermijnmaatregelen om het probleem op te lossen?’’ zegt Massar. ,,Er ligt een panklaar versnellingsplan van ons met boeren, milieupartijen en ondernemersorganisaties.’’

Een tweede probleem is de capaciteit bij de gemeenten. Er een personeelstekort waardoor de behandeling van vergunningen te lang duurt. Bouwend Nederland ziet als derde ook dat opdrachtgevers huiverig zijn geworden. ,,Hoge grondprijzen, stijging van bouwmateriaalkosten, tekort aan arbeidskrachten. Sommigen tellen de meerkosten op en denken: nu even niet.’’

Vaker met vuist op tafel

Bouwbedrijven hebben hun hoop gevestigd op bouwminister Hugo de Jonge. Hij moet binnen het kabinet inzetten op snelle reductie van de stikstofuitstoot. Daarnaast moet hij - volgens de bouwers - vaker met de vuist op tafel slaan als gemeenten en provincies het niet eens kunnen worden over bouwplannen. ,,We kunnen de woningnood niet alleen binnenstedelijk oplossen. We moeten ook echt grote bouwlocaties hebben aan de randen van de stad.’’

De bouwwereld waarschuwde afgelopen winter al dat 1 miljoen huizen in tien jaar onmogelijk is als er niet op alle vlakken snel een inhaalslag plaatsvindt.

De bouwbedrijven hebben nu weliswaar nog goed gevulde orderportefeuilles van meer dan een jaar, maar nieuwe vergunningen zijn broodnodig om dat op langere termijn zo te houden. ,,We moeten meer industrieel gaan bouwen om de grote aantallen te halen, maar bouwbedrijven die miljoenen willen investeren in bouwfabrieken doen dat alleen als ze zeker weten dat er voldoende gebouwd kan worden.’’ Zonder industrieel bouwen is het streven van 100.000 woningen per jaar onhaalbaar.

