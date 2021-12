Groot deel kerstverlichting voldoet niet aan veiligheidsnormen, hier moet je op letten

Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode gebeuren de meeste ongevallen met kerstverlichting door onjuist gebruik, beschadigd materiaal of onveilige producten. ,,Kortsluiting of oververhitte kerstverlichting kan in korte tijd je huis in vuur en vlam zetten’’, zegt brandpreventieadviseur Frank Samson van de Vlaamse Brandweerzone Centrum. ,,Vandaag de dag zelfs veel sneller dan vroeger. Veel moderne materialen in huis, zoals kunststof en meubels van mdf of vezelplaten, branden bijzonder goed. Eén vonkje van een kapot snoer kan dan helaas al genoeg zijn om een brand te laten ontstaan.’’