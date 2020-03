Buitenkansjes te koop, maar je moet als bewoner wel tegen lawaai kunnen

Ook Arn­hem-Nijmegen sluit ‘woondeal’: 5.000 huizen extra en aanpak achter­stands­wij­ken

12:57 5.000 extra woningen in de komende vijf jaar. Dat is de belangrijkste afspraak die de regio Arnhem-Nijmegen vandaag heeft gesloten in een woondeal met de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. Het is de zesde woondeal van Nederland.