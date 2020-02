Buurt is verpauperd pand beu: ‘Het is een grote stinkende puist’

Deze kamer in Parijs kost... 945.000 euro

21 februari In Parijs kijkt niemand er meer van op: huizen waar miljoenen voor worden neergeteld en appartementen die alleen nog door de allerrijksten te betalen zijn. Maar nu is er toch verrassing alom. In Parijs is namelijk een piepkleine studio te koop gezet voor de prijs van maar liefst 945.000 euro.