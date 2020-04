‘Chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin hebben langste tijd gehad’

eigen tuin eerstSnoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt ons wekelijks een handje in deze vaste rubriek. Hij voelt nattigheid als hij tussen de vele tuinproblemen in zijn mailbox een vraag vindt over een pruimenboom.

Romke van de Kaa:

Tuinvragen spaar ik meestal op tot maandagochtend. Dan ga ik ervoor zitten en beantwoord ik ze allemaal naar beste weten. Die vragen vormen een peilstok voor wat er in de tuin gebeurt. Ik hoef niet naar buiten om erachter te komen dat het buxusmottenseizoen weer begonnen is. Ik zie het in mijn mailbox.

Begin maart kreeg ik een vraag over een pruimenboompje dat vreemde vlekken en rode blaasjes op de bladeren vertoonde. Wat was hier aan de hand? Ik keek uit het raam. Mijn pruimenboom stond in volle bloei, maar er was geen blaadje te bekennen. De boom van de buren: ook geen blad te zien. Ik voelde nattigheid. Was hier iemand bezig die zich verveelde? Die noodgedwongen thuis zat en dacht: we zullen die Van de Kaa eens bezighouden? Want vergis je niet: een flink deel van de vragenstellers wil eigenlijk aandacht. Een antwoord is mooi meegenomen, maar komt op de tweede plaats.

Ik mailde terug: 'Om wat voor pruimenboom gaat het dan? De bomen hier in de omgeving hebben nog geen blad. Die bij u wel?' Waarop ik een foto terugkreeg met het etiket van een perzikenboompje. En ja, perziken komen vroeg in het blad. En hebben vroeg last van krulziekte, een ziekte die het blad vervormt, doet verdorren en er in een later stadium voor zorgt dat ook de vruchten afvallen. Aan een perzik met krulziekte heb je niks.



Krulziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, zoals veel plantenziekten. Vroeger bestreed je schimmels door de aangetaste plant, struik of boom van top tot teen te bespuiten, een klus die vaak een paar keer per seizoen herhaald moest worden.

Volledig scherm Perzik met krulziekte. © Shutterstock Tijden veranderen. Onkruid wordt weer ouderwets gewied of bespoten met schoonmaakazijn. Weliswaar ken ik mensen die genoeg Roundup hebben gehamsterd om een decennium te kunnen spuiten, maar chemische onkruidbestrijding heeft haar langste tijd gehad. Insecten worden nog wel chemisch verdelgd. Vooral mieren worden gezien als Unterinsekten, maar ook hier keert het tij. Nog even en we gebruiken weer huismiddeltjes.



En biologische bestrijdingsmiddelen. Alsof biologische oorlog beter is dan chemische, maar oké. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat ook de fungiciden - de schimmeldoders - binnenkort aan de beurt komen. De milieuschade daarvan is minder zichtbaar, maar niet minder groot. En over de schade die we onszelf berokkenen, is nog weinig bekend.

Om terug te komen op de perzikenboom: ik heb geantwoord dat de vraagsteller de krulziekte dus met een fungicide kan bestrijden, maar dat hij dat zijn leven lang moet doen. En dat ik een abrikozenboom zou planten.

Die heeft nooit last van de krulziekte.