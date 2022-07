Christa en Nico zijn kwaad: woning straks omgeven door parkeerplaatsen en voetbalvelden

Nee, de buurt zal de Vierdaagselopers die komende week langskomen geen strobreed in de weg leggen. Maar de duizenden wandelaars die donderdagochtend op weg gaan naar Groesbeek, of nog verder, zullen zéker merken dat er wat broeit aan de Hatertseweg in Malden, zegt Nico Westrik.