Colinda (27) is juf, dus kreeg ze voorrang in dit wooncomplex: ‘Ik ben dankbaar voor deze kans’

Wonen in de grootste autovrije wijk van Europa: top idee of onzalig plan? ‘Een kans die je moet grijpen’

Utrecht krijgt de grootste autovrije wijk van Europa: wie in de Merwedekanaalzone gaat wonen, weet van tevoren dat parkeren voor de deur er niet bij is. Briljant concept? Of een ondoordacht plan? Want waar moet je dán je auto kwijt? En wat als je slecht ter been bent? Worden hier groepen uitgesloten? ,,Er wordt niet voorgesorteerd op de toekomst.”

11 september