Composthoop in je tuin: wat mag er wel, en vooral niet op?

Sustainer Homes valt op bij Forbes én bouwt (bijna) stikstof­vrij

16:39 Sustainer Homes begon als een startup met een bijzonder idee: duurzame woningen van hout die je in elkaar zet alsof het lego is. Daar moet je dan wel nog een markt voor vinden. Inmiddels stromen de aanvragen binnen. ,,Onze ontwerpen zijn geperfectioneerd en we hebben de tijdgeest mee, want we bouwen duurzaam en praktisch stikstofvrij.”