Corona houdt de klusser niet thuis, maar bij de Ikea kun je geen hotdog meer eten

Zijn platte winkelkar ligt vol met lange houten balken. Op die van haar ligt een grote rol gaas. Mark Jansen uit Bennekom gaat met zijn vrouw Marianne een nieuw kippenhok bouwen in de tuin en de twee zijn zaterdag naar bouwmarkt Hornbach in Duiven gekomen voor de benodigde materialen.



Alle winkels zijn hier gewoon open en dus is het de vrije keuze van de klant om wel of niet te komen. Of het coronavirus en de uitgegeven adviezen meespelen? ,,Niet eens over nagedacht”, zegt Jansen. ,,Dit is één van mijn weinige vrije zaterdagen en we hebben deze spullen nodig.”



De Bennekommer is niet de enige die er zo tegenaan kijkt, want de Hornbach in Duiven trekt zaterdag flink wat bezoekers. Op de parkeerplaats staan honderden auto’s. Medewerkers van de bouwmarkt spreken van een normale zaterdag. Niet opvallend rustig, maar ook niet overdreven druk. Want: ,,We verkopen hier geen wc-papier hè...”