Corporatie wil 87-jarige vrouw uit huis omdat ze er niet zou wonen: ‘Hebben ze geen hart?’

Mevrouw Geerdorf woonde lange tijd met haar partner in de woning aan de Trekweg in Den Haag. Toen hij februari vorig jaar kwam te overlijden, was mevrouw Geerdorf behoorlijk van slag en eenzaam. Haar dochter Diana ontfermde zich - vanzelfsprekend - over haar moeder. ,,Ik woon alleen in Wateringse Veld en werk in wisseldiensten in Gouda. Dat maakte het erg moeilijk om voor mijn moeder te kunnen zorgen”, zegt Diana. ,,Daarom heb ik haar tijdelijk in huis genomen. Om voor haar te zorgen.”