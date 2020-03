Coulance voor huurders met acute betalingsproblemen

Deurwaarders, woningcorporaties en diverse particuliere verhuurders behandelen hun huurders met coulance als die in de problemen komen door de corona-uitbraak. Ze bieden regelingen aan en zetten geen mensen op straat. Toch is niet iedereen er gerust op. ‘Tussen verhuurders zitten grote aso’s.’

In één keer was Annemarie Postma al haar werk kwijt. De maatregelen die het kabinet aankondigde om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, raakt de freelance sportjournalist aan alle kanten. Doordat alle sportwedstrijden stilliggen, heeft ze geen opdrachten meer. Ze werkte daarnaast in de horeca en het onderwijs om haar wisselende inkomsten als journalist aan te vullen. Door de sluiting van cafés, restaurants en scholen, vielen ook die inkomsten weg.

Haar huurbaas, die haar situatie kent, belde direct. ,,Ik accepteer voorlopig geen huur van je. Als je toch iets overmaakt, stort ik het terug,” zei hij. Postma: ,,Ik zat in tranen op de bank.”

Ze doet een oproep aan corporaties en particuliere verhuurders in de stad om het voorbeeld van haar huisbaas te volgen, en zo te voorkomen dat huurders die het financieel toch al moeilijk hebben nog meer in de problemen komen.

Even geen huisuitzettingen meer

Woningcorporaties krijgen veel vragen van huurders die het financieel lastig hebben door de corona-uitbraak. Denk aan oproepkrachten, zzp’ers, werknemers met een nulurencontract en ondernemers die allemaal zonder werk zitten – omdat het restaurant of de winkel waarin ze werkten dicht is, of omdat er geen opdrachten meer binnenkomen.

De Landelijke Armoedecoalitie riep deze week op tot het staken van huisuitzettingen. Hulpverlening kan niet worden ingeschakeld vanwege beperkingen door de coronacrisis en kwetsbare mensen kunnen in grote geldproblemen komen. De beroepsvereniging voor deurwaarders KBvG wil graag gehoor geven aan die oproep. ,,Als het aankomt op ontruimingen of inbeslagnames van inboedel moeten we dat zoveel mogelijk niet doen”, zegt opperdeurwaarder Wilbert van de Donk. ,,Ik zeg zoveel mogelijk omdat er altijd situaties kunnen zijn met bijvoorbeeld wietkwekerijen of overlast voor buren waarbij we wel moeten optreden.”

Waar de vereniging geen gehoor aan kan geven is de oproep om boetes in te trekken. ,,De rechtsgang moet doorgang vinden”, aldus Van de Donk. ,,Bovendien hebben wij ook een verantwoordelijkheid naar de schuldeisers, soms MKB’ers die door deze crisis ook hard worden getroffen.”

Betalingsregelingen

,,Wij kijken bij elke huurder naar de situatie en bieden, waar nodig, betalingsregelingen aan,” zegt Egbert de Vries van AFWC, de koepel van Amsterdamse corporaties. Huisuitzettingen zijn opgeschort, ook al stammen de betalingsachterstanden van deze mensen nog uit het pre-coronatijdperk. Vanuit medemenselijkheid, maar ook omdat de corporaties hiervoor langs de rechtbank moeten, en die zijn dicht.

Volgens De Vries zullen corporaties doorgaans een betalingsregeling aanbieden aan huurders met achterstanden. ,,Dan zullen ze kijken: wat kunnen huurders nog wel betalen en wat niet meer?” Uiteindelijk zullen de sociale huurders de achterstanden moeten wegwerken, van kwijtschelding is geen sprake. Ze kunnen hierbij budgethulp krijgen.

Afspraken tussen verhuurder en huurder

Ook diverse particuliere verhuurders, zoals die van Annemarie Postma, zijn bereid om afspraken te maken met huurders die krap zitten. Vastgoedbelang, de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers, staat open voor gesprekken met huurders; niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook winkels of cafés.

,,Niemand is erbij gebaat als in de basis financieel gezonde huurders vanwege corona omvallen,” zegt directeur Laurens van de Noort. “Zij moeten door deze crisis geholpen worden.” Hierbij denkt hij aan uitstel van betalingen en het niet in rekening brengen van rentes. Van de Noort tekent hierbij wel aan dat sommige verhuurders voor hun pensioen afhankelijk zijn van huurinkomsten.

Bijzondere bijstand

Veel huurders kunnen gebruikmaken van de steun die de overheid biedt, bijvoorbeeld in de vorm van bijzondere bijstand. Het kabinet kondigde deze week aan honderden miljoenen euro’s te steken in deze hulp aan ondernemers en zzp’ers. Uiteindelijk heeft iedereen zonder werk recht op bijstand.

Of dit voldoende is om de particuliere huur te betalen, valt te bezien; die ligt in Amsterdam gemiddeld op 921 euro. Volgens De Vries is reguliere bijstand voldoende om de sociale huur van maximaal 737 euro te betalen. Maar het duurt nog even voordat deze uitkering op de bankrekening staan.

De Woonbond roept dan ook op geen huurders op straat te zetten tijdens de coronacrisis. ,,Wij zijn in gesprek met corporaties over een coulanceregeling,” zegt directeur Paulus Jansen. ,,Maar onze grootste zorg betreft de commerciële sector. Onder deze verhuurders zitten keurige pensioenbeleggers, daar liggen de problemen niet. Maar een heel grote groep heeft zich niet georganiseerd en daar zitten welwillende verhuurders tussen, maar ook huisjesmelkers en heel grote aso’s.” De Woonbond wil dat het kabinet met een regeling komt die voorkomt dat juist deze partijen verhuurders uit huis zetten.

Hypotheken

Overigens zijn er ook regelingen in de maak voor huizenbezitters. ABN AMRO hintte deze week op uitstel van betaling van de hypotheek. Klanten van MUNT Hypotheken hoeven tijdelijk geen rente en aflossing te betalen als ze in financiële problemen komen door de coronacrisis.