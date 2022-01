Creatief met kamerplanten: betaalbare exemplaren met mooie vlekken, strepen of stippen

Architect dupeerde 150 mensen, onder wie Coen en Nettie: 'Viel bijna flauw van de schrik’

Een Nijmeegse architect heeft tientallen klanten berooid achtergelaten. In totaal is er 1,5 miljoen euro verdwenen, gebouwd is er nauwelijks. Gedupeerden voelen zich enorm bedonderd, de architect zelf houdt het op de ‘pech van een pionier’. En, natuurlijk, corona.

19 december