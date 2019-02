Daktuin maakt van deze loft in New York een droomplek

Forse stijging hypotheek­aan­vra­gen met garantie na verhogen NHG-grens

12 februari Het aantal hypotheekaanvragen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in de eerste maand van 2019 met 17 procent gestegen ten opzichte van heel 2018, blijkt uit cijfers van online bank Knab. Vorig jaar kwamen veel doorstromers niet in aanmerking voor de NHG omdat hun hypotheek te hoog was. Dit jaar is de grens verhoogd.