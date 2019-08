De airco die geen stroom vreet: Enschedese vinding gaat de wereld over

In een pand in Enschede, verstopt in de hoek van een doorsneebedrijventerrein, werkt SoundEnergy aan de toekomst. Buiten, voor het gebouw, staat een kant-en-klare koelunit, met een witte container als behuizing. In het hart zit een zogeheten Theac-25. Binnen wordt gewerkt aan meer van deze machines, die de concurrentie aangaan met de traditionele, energieslurpende airco’s. Over heel de wereld zijn nu al 1,6 miljard traditionele airco’s in bedrijf. Dat aantal zal, mede dankzij de verwachte mondiale temperatuurstijgingen, in 2050 zijn opgelopen tot 5,6 miljard. Dat aantal geeft de uitdaging aan, waarvoor ze in Enschede staan.