De beste manieren om het huis te stoffen

Eerst nog even over de tip van vorige week. Marja Middeldorp kreeg reacties van professionals die het geen goed idee vonden dat je een stoffen bank met shampoo behandelt. ,,Ik ben toch eigenwijs”, zegt ze daarover. ,,De kritiek zou kloppen als je te veel gebruikt. Daar wordt een bank vet van en dan trekt het meer viezigheid aan. Daarom zeg ik altijd: gebruik heel weinig en neem het af met een schone doek. Dan blijft het wat mij betreft een goede tip.”

Nieuwe tip dan. Dit keer over stof in huis. ,,We hebben het vaak over de voorjaarsschoonmaak, maar ik ben net zo goed van de najaarsschoonmaak”, zegt Marja ,,De zon staat weer lager en je ziet overal stof. En dan te bedenken dat er ook veel stoffige plekjes zijn die je níét ziet. Hoe dan ook is het een lastige klus, vind ik altijd. Ik ben zo onhandig dat ik dingen laat omvallen als ik er omheen probeer te stoffen.”

Sokken

Omdat ze zo onhandig is, gebruikt Marja het liefste sokken. ,,Oude badsokken vind ik het fijnste. Ik doe er twee om mijn handen, dan heb ik goede grip. Met links maak ik de oppervlakte schoon en met rechts controleer ik of alles is weggehaald. Als de sok vies is, kan ik hem nog binnenstebuiten doen. Ik werk liever met mijn eigen sokken en doekjes dan al die speciale stofdoeken.”

Plumeau

,,Een plumeau is een goed alternatief. Vooral voor schilderijen, kasten, de klok, vazen, noem maar op. Ook de bovenkant van boeken neem ik af met de plumeau. Hij is zacht, wendbaar en neemt het stof goed op. Hij is statisch dus het stof blijft als het goed is in de plumeau zitten. Je kunt hem tussendoor met de hand uitslaan buiten. Als hij nou heel vies is, leg hem dan in een badje met water. Er zijn ook plumeaus die je na gebruik weg kan gooien. Wat minder goed voor het milieu, dus bepaal zelf wat je beter vindt.”

Vergeten plekken

,,Ik zit net naar een van de ingelijste posters te kijken in mijn huis”, zegt Marja aan de telefoon. ,,Ik mag mezelf ook wel een tip geven: er zit behoorlijk wat stof op het glas. Dat maak ik schoon met een klam lapje en daarna droog met een droge doek. Op dezelfde manier behandel ik spiegels.”

Verder wijst Marja nog eens op het gebruik van sokken. Ik heb twee hele leuke roze badsokjes. Het geeft al de helft van de voldoening. Na gebruik gooi ik ze in de was bij de rest van de was. Als er iets is waar ik een hekel aan heb, is het wel zo'n mandje met niet-schone doeken. Begrijp goed: als de spullen waarmee je schoonmaakt niet schoon zijn, maak je ook niks schoon.”

