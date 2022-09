De blaadjes gaan vallen, maar met het herfstpalet houd je de moed erin

vraag 't vtwonenVoordat de blaadjes echt gaan vallen geeft de natuur ons nog een ultiem vaarwel met een explosie van najaarskleuren. Het herfstpalet is tijdloos, warm en de absolute favoriet van Fietje Bruijn, stylist bij vtwonen . Ze vertelt hoe je het najaarsgevoel in huis haalt met kleur en materiaal.

Wat zijn de kenmerken van het herfstpalet?

,,De herfst is mijn favoriete seizoen vanwege de kleuren. Vooral de beroemde, warme Indian summer-tinten zoals bruin, terrarood en okergeel vind ik prachtig. Het herfstpalet bevat trendkleuren als okergeel – en dan bedoel ik echt het mosterdoker dat een ondertoon van groen heeft – en terra, maar in feite is het hartstikke tijdloos en veelzijdig. Je kunt het goed mengen met zachte pastels, of juist met diepe donkere tinten. Het is, kortom, een palet waar je heel goed de donkere dagen mee doorkomt, maar dat niet achterhaald voelt zodra het voorjaar wordt.”



Volledig scherm Herfst in huis. © Moniek Visser Herfsttinten zoals bruin en terra kunnen best donker zijn. Hoe kan je dat voor je laten werken en voorkom je dat een kamer als een grot gaat voelen?

,,De donkere seizoenen kan je mijns inziens maar het beste sfeervol benaderen. Sfeer breng je allereerst met verlichting. En dan doel ik niet op grote, felle spots in een ruimte, maar op schemerverlichting op diverse plekken. Ook met kaarslicht bereik je dat effect. De combinatie van zacht sfeerlicht met het warme herfstpalet geeft direct een gevoel van gezelligheid. Als een warm nest waarin je wil wegkruipen. Ben je iemand die zijn hand niet omdraait voor het verven van een muur, verf er dan eens een in een warme herfsttint. Dat is een hele effectieve ingreep die relatief weinig geld en moeite kost.”



En hoe pak je de rest van de ruimte dan aan wat herfstkleuren betreft?

,,Voor een uitgebalanceerd kleurpalet kan je de 60-30-10 regel toepassen, waarbij 60 procent van je interieur een hoofdkleur heeft, 30 procent een kleur die daar dichtbij ligt en 10 procent accentkleur is. Pas je dit toe op het herfstpalet, dan zou je als hoofdkleur (60) een taupeachtige kleur kunnen kiezen die niet heel uitgesproken is en daar een tint bij kunnen zetten die richting bruin gaat (30). Accessoires (10) mogen dan echt aanwezig zijn in bijvoorbeeld oker of terrarood. Je kan dit principe zelfs op één muur toepassen door drie kleuren aan te brengen waarbij de 10 procent een smalle strook in een knalkleur is.”



Zijn er nog andere manieren om de herfst in huis te halen?

,,Extra knusheid en warmte – geen overbodige luxe nu de energieprijzen de pan uitrijzen - creëer je met plaids en kussens van fluweel, wol of teddystof. Een mooie tak met bessen is een herfstig alternatief voor een bos bloemen. Je kan nog verder gaan door een zomer- en winteropstelling in huis te hanteren, waarbij de meubels in de zomer meer op buiten gericht zijn en in de winter meer naar binnen. Hout is overigens ook een ontzettend mooi, warm materiaal dat goed bij de najaarssfeer past. En ik zou eerder voor een matte (en zachter ogende) dan voor een glimmende, harde afwerking kiezen. Glimmen doen we weer met kerst!”



