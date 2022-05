De hypotheekrente blijft stijgen: dit is het gevolg voor huizenkopers

De gemiddelde hypotheekrente is in een paar maanden tijd van 1,5 naar 3,4 procent gestegen en ook deze week zijn er weer verhogingen aangekondigd. Huizenkopers knijpen hem en zijn ongeduldig, maar wat is het effect nou precies?

De hypotheekrente bepaalt deels het maximale leenbedrag en de maandlasten. Meer rente betekent hogere maandlasten en dus zijn veel woningzoekenden volgens adviseurs en makelaars de laatste maanden afgehaakt, waardoor de concurrentie in veel gevallen afneemt: minder bezichtigingen en biedingen.

Toch overschatten mensen snel het verschil in leenmogelijkheden, zegt hypotheekdeskundige Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Als de rente verdubbelt of zelfs verdriedubbelt zoals bij de tienjaarsrente is gebeurd, hebben mensen al snel het idee dat de maandlasten ook verdubbelen. Dat is niet zo. Door de annuïteitenhypotheek en de renteaftrek wordt het effect gedempt. Maar als je je een paar maanden geleden hebt georiënteerd en nu terugkomt bij de adviseur, ziet de wereld er wel echt anders uit.”

20.000 euro meer eigen geld

Huizenkopers van nu zetten de rente minder lang vast. In februari was dat gemiddeld nog twintig jaar, inmiddels is dat zestien jaar, blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop. Ook hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer constateert dat klanten de rente vaker tien jaar vastzetten in plaats van twintig of dertig jaar. ,,Dan is de rente lager en de leencapaciteit hoger. Sommige mensen hebben het gewoon nodig om het huis te kunnen kopen waar ze op hebben geboden”, zegt Lankreijer. ,,We merken dat ze veel stress hebben en ongeduldig vragen of we de rente snel vast kunnen zetten.”

Het verschil in maximale leencapaciteit komt uit op ongeveer 20.000 euro, afhankelijk van de rentevaste periode en andere voorwaarden. ,,Wil je hetzelfde huis kopen voor dezelfde prijs, dan zou je dus 20.000 euro meer moeten neerleggen. Ook gaan je maandlasten netto met 60 euro omhoog. Zeker omdat de energielasten ook al zo hard omhoog zijn gegaan, kan ik me voorstellen dat woningzoekenden zich terugtrekken.”

Voorbeeldberekening 1: Een alleenstaande wil een appartement kopen voor 310.000 euro. Het benodigde inkomen is 63.000 euro bruto per jaar en de voorkeur is een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van tien jaar, met Nationale Hypotheek Garantie.

- Rente op 1 januari: 1 procent. Maximale lening 318.291, bruto maandlast 997 euro per maand, netto 994 euro (na belastingaftrek)

- Rente op 24 mei: 2,68 procent. Maximale lening 297.941, bruto maandlast 1284 euro, netto 1057 euro.

Voorbeeldberekening 2: Een stel wil een gezinswoning kopen voor 450.000 euro. Het verzamelinkomen is 83.000 euro bruto per jaar en de voorkeur is een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van twintig jaar. NHG is niet mogelijk omdat het leenbedrag te hoog is.

- Rente op 1 januari: 1,8 procent. Maximale lening 451.883 euro, bruto maandlast 1619 euro netto 1452 euro (na belastingaftrek).

- Rente op 24 mei: 3,59 procent. Maximale lening 434.116 euro, bruto maandlast 2043, 1633 euro netto.

Huizenkopers willen zichzelf meer indekken als ze een huis kopen, stelt Martin Hagedoorn. ,,Voorbehoud van financiering komt weer terug, omdat niet iedereen zeker is dat de koopsom wel kan worden opgebracht door de hogere rente. Die onzekerheid is nu groot en klanten zijn er erg mee bezig.”

De vraag die veel mensen hebben is natuurlijk wat de hypotheekrente nu verder gaat doen. Volgens Hagedoorn is dat moeilijk te zeggen. ,,De kapitaalmarktrente stabiliseert momenteel, maar of dat zo blijft, weten we niet. Als hij stabiel blijft, zouden de hypotheekrentes vanwege concurrentie ook weer wat kunnen dalen. Het lijkt er namelijk op dat er in de afgelopen weken weer wat meer marge is gepakt door geldverstrekkers. Maar wie weet stijgt de rente wel door. Dan gaat dat wellicht effect hebben op de huizenprijzen.”

Rente vastzetten

Ongeduld is er vooral bij mensen die zich nog moeten oriënteren op de huizenmarkt of wachten tot een nieuwbouwproject in de verkoop gaat. ,,Op het moment dat de deal rond is of de nieuwbouwwoning is toegewezen, kunnen adviseurs vrij snel de rente vastzetten”, zegt Lankreijer. ,,Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk een afspraak maakt met de adviseur. Als je het eerste gesprek hebt gehad en alle documenten hebt verzameld, kan de adviseur de hypotheek aanvragen. Dat moment is leidend voor het renteaanbod. Zelfs als de behandeling daarna lang duurt, hoef je dus niet bang te zijn dat de rente verder oploopt.”