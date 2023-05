De prijzen zijn flink gestegen, verdien jij je zonnepanelen nog wel terug?

10 vragen Warmtepomp kost duizenden euro’s: wanneer verdien je je investe­ring terug?

Warmtepompen zijn nog voordat ze verplicht worden, aan een opmars bezig. Installateurs plaatsten er in het afgelopen kwartaal twee keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Is het nu de tijd er een aan te schaffen? Plus de antwoorden op negen andere vragen.