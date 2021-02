De winterbloeiers staan nu volop in de schijnwerpers

Vaste planten die in de winter bloeien, vragen extra aandacht en zorg. Die moet je vertroetelen. De winteriris, Iris unguicularis uit de Hoge Atlas in Noord-Afrika die hartje winter bloeit, doet dat altijd met opzet vlak voor een vorstperiode, zo lijkt het. Ook hier geldt: de plant zal niet snel bevriezen, de bloemen wel. En om die bloemen is het nu juist begonnen, want een iris zonder bloemen is als een modderschuit zonder vlag. Het blad wordt in de zomer ontsierd door dode punten en knip je dan liever in zijn geheel af.



Nu groeit de winteriris het beste pal aan de voet van de zuidmuur van een huis en daar zijn de bloemen betrekkelijk eenvoudig tegen vorst te beschermen door iets schuin tegen de gevel te plaatsen − een paraplu, glasplaat of voor mijn part die dakpan met 'welkom' die normaal gesproken naast de voordeur hangt.



Dek nooit af met turfmolm, want zodra het dooit moet zo'n bedekking weer verwijderd worden. Plant Iris unguicularis ook nooit in vruchtbare en voedzame grond. Hoe meer puin of grind er in de grond zit, hoe beter het water weg kan en hoe beter de plant door de winter komt. In de woeste bergen van de Hoge Atlas wordt tenslotte ook niet gemest.