Deel nieuwe koopwoningen mag verkocht worden aan eigen inwoners

Podcast Geld dichtbij ‘Kieper je portemon­nee niet leeg in de jacht op een huis’

Woningzoekenden nemen soms meer financieel risico dan nodig is en dat is onverstandig, omdat de huizenprijzen zomaar kunnen dalen. Die waarschuwing geeft redacteur Wonen Stefan ten Teije in de nieuwste aflevering van Geld Dichtbij. In de podcast bespreken verslaggevers en experts geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt.

12 november