Deltaplan voor 1 miljoen huizen die dreigen te verzakken

Huis dat 30 centimeter te dicht op erfgrens staat mag blijven: ‘Afbreken niet in verhouding tot overlast’

23 februari Dertig centimeter van een huis afhalen omdat het te dicht op het huis van de buren gebouwd is? Dat gaat de bezwarencommissie van de gemeente Olst-Wijhe toch echt te ver. ,,De overtreding is dusdanig beperkt dat het niet redelijk is om te gaan handhaven.’’