Deze eenjarige wonderolieplant brengt reuring in je tuin

In mei zijn alle tuinen mooi. Seringen en jasmijn geuren en alle prille bladeren ogen nog fris. Mei doet mij altijd denken aan het liedje Forty shades of green van Johnny Cash. Dat zing ik dan uit volle borst tijdens het wieden als er niemand in de buurt is. Maar dat is mei. Drie maanden later is er nog maar één shade of green: bestoft groen.