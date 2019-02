Deze idyllische Italiaanse dorpjes betalen duizenden euro's als je er komt wonen

Vond je het recente aanbod om een huis voor slechts 1 euro te kopen op Sicilië al erg aanlokkelijk? Misschien kun je beter nog even wachten, want interessante Italiaanse vastgoeddeals volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft het bergdorp Locana in Piëmont zelfs 9000 euro over voor ieder gezin dat naar daar verhuist.

Maar daar stopt het niet. Het stadje Borgomezzavalle gaat nog verder. Het geeft niet alleen woningen weg voor 1 euro, de gemeente betaalt ook nog eens 1000 euro voor elke baby die er wordt geboren. De leegloop uit de plattelandsdorpen in Italië gaat in snel tempo door en de burgemeesters willen die trend liefst zo snel mogelijk keren. Daarvoor kijken ze naar het buitenland. Om nieuwe inwoners te lokken, halen ze alles uit de kast. Huizen worden voor spotprijzen verkocht en soms krijgen geïnteresseerde kopers er nog geld bovenop. Het bedrag van een euro is vaak symbolisch om de koop te bezegelen.

Locana

In het bergdorp Locana, in de noordwestelijke regio in Italië die grenst aan Frankrijk en Zwitserland, gaan de lokale autoriteiten nog verder om nieuwe inwoners te lokken. Burgemeester Giovanni Bruno Mattiet heeft een bedrag van 9000 euro over - gespreid over drie jaar - voor gezinnen die er zich willen vestigen. Voorwaarde: ze moeten een kind hebben en een jaarlijks salaris van minimaal 6000 euro.

,,Onze bevolking is aan het begin van de twintigste eeuw geslonken van 7000 inwoners tot amper 1500 omdat mensen op zoek gingen naar een baan in de grote fabrieken van Turijn,” vertelt Mattiet aan CNN. In Locana sterven er elk jaar 40 mensen, maar daar tegenover staan slechts 10 geboorten.

Gesloten winkels

,,Onze school loopt elk jaar het risico te moeten sluiten wegens een gebrek aan leerlingen en dat moet ik voorkomen”, zegt de burgervader. ,,Bovendien zijn er tientallen gesloten winkels, bars en restaurants die wachten op nieuwe mensen om ze te runnen.” Het dorp mag dan al klein zijn, arm is het zeker niet dankzij de schone hydro-elektrische energie die de lokale autoriteiten verkopen aan de Italiaanse staat. Om nog maar te zwijgen over de prachtige natuur in de omgeving. ,,Hier kan je het hele jaar door genieten van een geweldige levensstijl en lekker eten”, zo prijst de burgemeester trots zijn bergdorp in de buurt van Turijn aan.

Het is ondertussen een bekend beeld in zowat alle landelijke regio’s van Italië waar in de afgelopen 30 jaar steeds meer spookdorpen zijn bijgekomen. Zeker 3000 gemeenten zien hun inwoners al jaren drastisch verminderen. Er zijn nu 139 dorpen met minder dan 150 inwoners.

Borgomezzavalle

Een ander dorp in nood in Piëmont is het noordelijker gelegen Borgomezzavalle, vlakbij de Zwitserse grens. Daar hoopt burgemeester Alberto Preioni dat hij meer inwoners gaat trekken door niet alleen verlaten huizen te verkopen tegen een spotprijs van 1 euro (enige voorwaarde is dat de eigenaren de woning binnen 2 jaar moeten renoveren), maar door nieuwkomers tegelijkertijd te motiveren om aan gezinsuitbreiding te doen. Het dorp telt nu 320 zielen en dat mogen er van de burgemeester best wat meer zijn. Daarom krijgt elke pasgeborene 1000 euro. Iedereen die een bedrijfje of horecazaak start, mag rekenen op een financiële tegemoetkoming van 2000 euro.

,,Ik nodig iedereen die interesse heeft uit hier een kijkje te komen nemen en dan zal men zien wat een vredige plek dit is”, zegt de burgemeester stellig. ,,Onze ongerepte natuur is bovendien een gratis detoxkuur ver weg van de drukte.” Opgelet, in beide dorpen gaat het om een permanent verblijf en niet om vakantiehuizen.