Deze items zijn onmisbaar voor de kinderkamer

Het is geen trend om veel aandacht te besteden aan de kinderkamer, denkt Flohil. ,,Dat gebeurde denk ik altijd al. Als er een baby op komst is, weten sommige mensen van gekkigheid niet hoe snel ze een kamer in elkaar moeten draaien en daar wordt best veel in geïnvesteerd. Ook bij ons komen er altijd veel vragen over.” Voor het gemak beperkt Corrien de tips voor dit stuk voor de doelgroep nul tot twaalf jaar.

Nu ontkom je in de beginfase natuurlijk niet aan een ledikant en een commode. ,,De tip die ik daarbij alvast zou willen geven: ga op zoek naar een leuke tweedehands commode, dat is vaak sfeervol en daarbij kan deze later als opbergkast dienen voor bijvoorbeeld speelgoed. Ik vind de duurzaamheidsgedachte bij kinderkamers wel belangrijk, omdat je weet dat sommige dingen slechts tijdelijk bruikbaar zijn.”

Maar er zijn dus altijd wel wat standaarditems nodig?

,,Ja, in elke kinderkamer spelen dezelfde problemen. Je weet dat je veel opbergruimte nodig hebt. Eerst voor de 24 pakken luiers, maar als ze ouder worden zijn het Playmobil, poppen, lego... een kamer die is opgeruimd, blijft een lekker gevoel. Ik zou dan ook zeggen: áls je een kast aanschaft, maak er dan een hoge van. Een kledingkast en opbergkast in één. Misschien denk je dat je er nog weinig aan hebt met een baby, maar het is een goede investering voor de toekomst.”

Creatieve aankleding Wat Corrien vooral belangrijk vindt: dat je oud en nieuw combineert. ,,Je loopt al snel het gevaar dat een kamer steriel wordt als je alleen nieuwe spullen gebruikt. Heb je een bureau van Ikea, zet er dan een vintage kruk onder of een oude wereldbol van opa naast. Dat geeft een kamer karakter.’’ Ook is Corrien van de creatieve oplossingen: hang op de muur vilt of kurk op. Dan kun je er een afwisselende collage van alle knutselwerken van maken. Bij de Ikea heb je ook ijzeren gordijnrails met oogjes en knijpertjes. Als je dat op de muur spant, dan kun je er tekeningen aan hangen van je kind. Of hang zo’n ondiepe kunstplank op - eigenlijk gewoon een schap met een randje. Je kunt er dan legopoppen of auto’s op etaleren, of een keienverzameling. Lees ook bij vtwonen: de meest gemaakte fouten in een babykamer.

Op welke stijlvolle manieren kun je speelgoed netjes opbergen?

,,Zelfs bij de Hema heb je nu van die leuke kratjes of opbergbakken in allerlei kleuren. Je kunt ze gemakkelijk stapelen op een bureau of een kast. Je pakt zo'n krat met speelgoed en kinderen kunnen er zelf bij. Ze kunnen zelfs al leren opruimen, want je gooit gewoon alles erin en je bent klaar. Heel praktisch!

Het is leuk om van een bed een soort podium te maken. Zorg dat het bed wat hoger staat, zodat je eronder opbergruimte kunt creëren. Dan ga je efficiënt om met de ruimte. Je kunt van het bed zelf een soort loungeplek maken. Aan de zijkanten om het matras heen maak je een plank van zo'n 30 centimeter breed. Dan hebben de kinderen aflegruimte en kunnen ze dus op bed spelen. Als je zelf niet zo handig bent, dan heeft Ikea simpele klepdeurkastjes met een scharnierdeurtje dat je kunt installeren. En je kunt natuurlijk kant en klare bedden kopen die zo'n podium hebben.”

Wat doe je op de muur? Een kleurtje?

,,Voor de meiden is nu een bloemetjesbehang populair. Eigenlijk klassiek, maar door de kleurcombinaties wel stoer en helemaal anno nu. Je kunt er een soort sprookjeswereld van maken. Mijn advies is: kies een thema en hang er een kleurpallet aan. Als je kind van dieren houdt, hang dan een vergrote vilten dierenkop aan de muur of zet dan een rij dieren op een plankje. Dat zorgt voor een superstyling. Of hang een schoolplaat met oude dieren aan de muur.

De basis kun je trouwens neutraal houden, waardoor alles langer meekan, accenten in kleur en stijl kies je dan vervolgens in de accessoires. Ook het bed kan gewoon neutraal zijn. Als je wilt uitpakken, doe dat dan bijvoorbeeld met een dekbedovertrek of kussens.”

