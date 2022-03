Deze kleine klussen zijn behapbaar voor de voorjaarsschoonmaak

Zo richting de lente zijn er een hoop mensen die hun huis overhoop halen, poetsen en misschien zelfs een lik verf geven. De voorjaarsschoonmaak is al een begrip zolang het woord ‘huishouden’ bestaat en ook Marja doet er jaarlijks aan mee. ,,Het kan wel zo zijn dat je er niet altijd zin in hebt om er een project van een heel weekend van te maken. Daarom heb ik dit keer behapbare klussen voorbereid. Doe het in stukjes, dan blijft het ook leuk”, aldus de schoonmaakexpert.

Verzameling papier opruimen

,,Ik ben en blijf een verzamelaar. Altijd liggen er wel kranten of bladen door het huis verspreid. Ik ben niet de enige! Zoek alles even op, leg het bij elkaar en wees kritisch of je het nog wil bewaren. Kies hiervoor een moment dat het oud papier bijna wordt opgehaald. Kijk ook door de post of daar nog dingen bij zitten die weg kunnen, of permanent in een map moeten worden gestoken. Ik bewaar vaak lege enveloppen om er een boodschappenlijstje op te maken. Nou, zó veel boodschappen ga ik dit jaar niet doen. In korte tijd zorgt deze klus voor een fijn opgeruimd gevoel.”

Glazen oppervlaktes schoonmaken

,,Wil je de lente in huis brengen? Zorg dan dat alles van glas gaat glimmen. Ik heb een glazen salontafel en twee sidetables. Neem een mager sopje met warm water, een beetje allesreiniger en een paar druppels afwasmiddel. Ik doe vervolgens een sok om mijn hand, die doop ik in het sopje en dan maak ik het glas goed schoon aan de boven én de onderkant. Meteen nawrijven met een katoenen handdoek of lapje uit de lappenmand. Ook de glazen vazen kun je even doen, doe er een leuk lenteboeket in en klaar is Kees!”

De ijskast uitnemen

,,Dan heb ik nog wel een klus die je vrij snel gedaan kunt hebben en echt een heel prettig gevoel geeft”, vervolgt Marja. ,,De ijskast goed uitnemen. Begin met kritisch kijken wat eruit kan. Hetzelfde geldt voor de vriezer. Ligt daar nog erwtensoep van twee jaar geleden? Doe het weg. Het wordt er echt niet beter op. Gebruik het magere sopje om alles schoon te maken, ook het rubber aan de binnenkant van de deur. Voor de frisheid kun je een halve citroen in de ijskast zetten. Koffiedrap kan de geur ook neutraliseren. Je wil liever niet dat die geur van uien en boerenkool erin blijft hangen, toch?”

Houten meubels in de boenwas

,,Wat ik zelf leuk vind om te doen: de houten meubelen in de boenwas. Gewoon even goed, licht inwrijven met een schone doek. Dat laat je een dag en een nacht intrekken en mogelijk moet je er dan nog een keer met een droge doek overheen. Het geeft een goddelijk geurtje in huis. Alles glimt. Nou lente, kom maar door.”

Ramen lappen zonder strepen

,,Pak een ui en snijdt die in vier stukken. Je kunt de schil er gewoon omheen laten zitten. Gooi hem in de emmer water en hij gaat er samen met een perfect sopje voor zorgen dat je ramen blinkend schoon worden. Wat er verder nodig is voor dat sopje? Een paar druppels afwasmiddel en een scheutje ammonia. Doe dat er pas bij als de emmer is gevuld, anders gaan die geuren zich heel erg verspreiden.”

In een eerdere ‘schoonmaaktip van de week’ legt Marja uit hoe je voorkomt dat er strepen ontstaan. ,,Nu is ramen lappen voor sommige huizen ook al een hele klus. Knip het dan in delen op. Doe eerst alleen de binnenkant en volgende week de buitenkant. In een half uur kun je al heel veel doen!”

