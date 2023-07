Deze koelvriescombinaties hoef je niet te ontdooien en komen het beste uit de test

Als je een inbouwkoelkast met vriezer koopt, kies je voor een koelkast die één geheel vormt met je keuken. Vaak koop je hem samen met de keuken. Daardoor is vervangen lastiger. Dus zorg dat je zeker weet dat de koelkast past in jouw keuken.

Inbouwkoelkasten zijn over het algemeen wat duurder dan vrijstaande modellen. Koop je hem samen met andere apparatuur voor je keuken, dan kun je vaak wel onderhandelen over de prijs.

De Consumentenbond test koelkasten met vriezer op onder meer koel- en vriesprestaties, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal bijna 180 koelkasten getest, waarvan 40 inbouwkoelkasten met vriezer.

Van de veertig geteste inbouwkoelkasten is een model van AEG Beste uit de Test. Een koelkast van Samsung is Beste Koop.

Beste uit de Test: AEG SCE818E8TS

Volledig scherm AEG SCE818E8TS. © Consumentenbond

Deze inbouwkoelkast met vriezer van AEG is niet voor niets Beste uit de Test. Hij koelt je etenswaren snel af naar de ingestelde temperatuur en houdt deze behoorlijk constant, ook in een (erg) warme omgeving. Hetzelfde geldt voor het invriezen van verse etenswaren. Verder maakt het apparaat weinig geluid. De koelkast heeft een deur-op-deurscharnier.

Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 140 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 46 liter. De fabrikant geeft meer volume op, maar de Consumentenbond meet de échte bruikbare opbergruimte. Dus de inhoud van lades en de ruimte op plateaus, rekken en in vakjes en bakjes. Loze ruimte wordt niet gerekend.

Het vriesvak is ‘no frost’, dus deze vriezer hoef je in principe niet meer te ontdooien, omdat er geen ijsaanslag ontstaat. Dat is erg prettig in gebruik. Inbouwkoelkasten zijn meestal minder zuinig met energie dan vrijstaande koelkasten. Deze AEG is daarop geen uitzondering, maar voor een inbouwkoelkast is het energiegebruik in orde.

Beste Koop: Samsung BRB26713DWW

Volledig scherm Samsung BRB26713DWW. © Consumentenbond

Deze inbouwkoelkast van Samsung presteert wat minder dan de Beste uit de Test, maar het is nog steeds een goede koelkast. Hij houdt de temperatuur mooi stabiel, ook als het (erg) warm of koud in de keuken is. De koelkast heeft een sleepdeurscharnier.

Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 138 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 48 liter. Dus net iets minder én meer dan bij de Beste uit Test. Ook bij deze inbouwkoelkast is het vriesvak ‘no frost’ zodat je minder vaak hoeft te ontdooien.

Het energiegebruik is vergelijkbaar met dat van de Beste uit de Test. Hij produceert wel iets meer geluid, maar gelukkig is het geen echte lawaaimaker. Al met al heeft dit model een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

