Deze make-over van het terras geeft veel voldoening

Nederland is massaal aan het klussen en tuinieren geslagen. Aan mijn twee rechterhanden heb ik helaas geen groene vingers zitten. Gelukkig zijn er ook zat niet-groene klussen in de tuin te doen. Ik heb iets bedacht dat iedereen kan, groene vingers of niet. Ja, echt. Je hebt er weinig gereedschap voor nodig, je hoeft er niemand voor in te huren, het maakt geen lawaai, het is niet eng of gevaarlijk, je kunt de materialen online bestellen en het resultaat is: direct meer sfeer. Nu denk je misschien dat dit geen volwaardige klus is. Geloof me, dat is het wel en deze make-over geeft veel voldoening.

Meten is weten

We gaan vlondertegels leggen. Dacht je misschien dat die alleen op een balkon passen? Nee hoor, je kunt deze klus ook in je tuin doen, of op je dakterras. Meet eerst de boel goed op en bereken hoeveel vierkante meters je nodig hebt. Met dat gegeven bestel je de vlondertegels online.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Kunstgras kan ook

De ene vlondertegel is de andere niet. Je hebt ze van hout en kunststof, en van kunststof met een houtlook. Je kunt ook mixen en matchen met verschillende kleuren en stijlen. Zo zijn er kunstgrastegels verkrijgbaar. Die combineer je dan bijvoorbeeld met de tegels met houtlook.

In de hoek

Vlondertegels leggen is heel eenvoudig. Doe dit bij voorkeur over bestaande tuintegels of beton: egaal en hard en een perfecte ondergrond. Begin altijd in een hoek. Je legt de eerste tegel neer met de twee vlakke zijden in de hoek. Dan houd je twee zijden over met uitstulpingen.

Volledig scherm Hieke Grootendorst. © Joost Hoving

Klikken en snijden

Hierin klik je de volgende tegel vast. Is het echt zo simpel? Ja! Leg nu alle tegels. Het is fijn als je daarbij helemaal uitkomt. Snijd dan de uitstulpingen af. Houd je een strookje over waarin geen hele tegel past? Dan heb je toch gereedschap nodig: een handzaag.

Zagen

Zaag een tegel in het midden door. Dan hoef je meestal alleen door de kunststof houder te zagen en voorkom je dat je ook door de latjes heen moet. Om niet tegen de zijkant van de tegels te hoeven aankijken, is het mooi om ze door te leggen tot de border of muur.

Volledig scherm © Tjitske Sluis