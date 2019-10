Deze ongezonde situaties in huis heb je soms niet eens door

Het valt makelaar Esther Lemmens op dat veel woningen niet bepaald bijdragen aan de gezondheid. Ze heeft 25 jaar ervaring in het vak en ze komt regelmatig in aanraking met een aantal ongezonde situaties. Herken je één van de volgende problemen bij jou thuis?

Ventilatie

De eerste veelvoorkomende situatie is een gebrek aan ventilatie, meldt In de Buurt Tilburg. Huizen hebben heel vaak geen goed ventilatiesysteem. Zeker huizen die voor 2006 gebouwd zijn, volgens makelaar Lemmens. Terwijl vervuilende stoffen en vocht zich ophopen in de woning, waardoor de bewoners gezondheidsklachten kunnen krijgen. Het blijkt dat bijna één op de vijf Nederlanders in een huis woont met vochtplekken of schimmel. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de oude huurwoningen zit zelfs veertig procent vol vocht en schimmel.

Stof

In woningen barst het vaak van de stof. Vezels van je kleding, huidschilfers, haren van huisdier en bewoners, voedselafval, dode insecten en deeltjes die vrijkomen bij het koken: het zijn allemaal stofveroorzakers. Als je regelmatig last hebt van neusverstoppingen, tranende ogen of snotteren en niezen, kan het zomaar zijn dat je gevoelig bent voor huisstofmijt of huidschilfers. Daarom is het belangrijk om regelmatig te stofzuigen. De 'stof-hot-spots’ vind je vooral bij tafelpoten, in de gang, onder de bank en onder de bedden. Esther Lemmens heeft een tip: ,,Berg je spullen zoveel mogelijk op in kasten, dat scheelt weer stofnesten.’’

Stank

Hoe schoon een huis ook kan zijn, soms duikt er toch een vieze geur op. Dat kan van alles afkomstig zijn: stinkschoenen, etensgeuren, of muffe stofzuiger-geur. Met het koude weer willen de meeste mensen niet de hele tijd de ramen en deuren openzetten. Volgens Esther Lemmers zijn er heel effectieve, goedkoper nare geurbestrijders. ,,Wat dacht je van zakjes met kattenbakvulling, schillen van citroen bestrooid met zout (ideaal voor nare geurtjes in de koelkast). Een schaaltje met azijn in de keuken laat nare etensluchtjes verdwijnen en een bosje Eucalyptus kan goed in de douche. Maar natuurlijk: bel wel de loodgieter als er een rioollucht hangt, want dat kan zeker schadelijk zijn voor de gezondheid.’’

Geluid

Geluid komt van binnen- en buitenshuis. Het wordt problematisch als je er gezondheidsklachten van krijgt. Lemmens heeft een aantal tips: 'Kom in actie: ga in gesprek met de veroorzaker van het lawaai, of dien een klacht in bij de instanties. Investeer in gevelisolatie of dubbelglas om overlast te verminderen. Of schaf speciale ventilatieroosters aan die frisse lucht doorlaten, maar geluid juist niet.’’

Ongeluk

Veel ongelukken gebeuren in en rondom het huis. ,,Dus repareer zaken snel en vakkundig en laat geen dingen rondslingeren. En ga niet ‘even’ op een stoel staan in plaats van de trap’’, geeft Lemmens als tips.

Winst

Voor een gezonde thuissituatie is het belangrijk om vaker en beter te ventileren’, geeft Atze Boerstra, directeur van adviesbureau BBA Binnenmilieu aan. Zeker op dat punt valt veel winst te behalen. ,,Het belangrijkste is: goed ventileren, met name in de ruimte waar je slaapt. Verder voorzichtig zijn met de houtkachel of kaarsen, want die zorgen voor fijnstof in huis. Ik ben ook geen fan van die elektrische geurverspreiders. Zeker voor mensen met astma leveren die gezondheidsklachten op.’’ De adviseur wijst op 36 tips die de beroemde Amerikaanse universiteit Harvard dit jaar opsomde, voor een gezonde leefomgeving.