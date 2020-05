Deze plant kun je overal neerzetten en hij bloeit in vrolijke tinten

eigen tuin eerstSnoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt een handje. Met de knolbegonia is niets mis, vindt hij. Je kunt 'm overal neerzetten en hij bloeit de hele zomer in vrolijke tinten.

Niet iedereen heeft een terras op het zuiden. Dat is maar goed ook, een normaal mens zit 's zomers natuurlijk in de schaduw. Het schoonheidsideaal van een gelooide huid is wel passé. Daarnaast wil je natuurlijk niet corona overleven en aan huidkanker sneven.

Natuurlijk, er zijn altijd fortuinlijken die een terras hebben voor de ochtendzon en eentje in de schaduw voor als de zon brandt. Maar de meesten van ons kennen die weelde niet. De flatbewoner heeft niet eens een terras.

Democratisch

Daarom is de knolbegonia zo'n democratische plant. Hij is bruikbaar op terrassen, in borders, op balkons en zelfs op de vensterbank. Je kunt de knollen nog steeds planten, hoewel de tijd begint te dringen. Als ze uitverkocht zijn, koop je een bloeiende plant in een pot. Die vijf keer zo veel kost als een knol, dat wel.

Het grote voordeel van een begonia is dat hij van schaduw houdt. Zo veel potplanten zijn er niet die het in de schaduw doen. Dat wil zeggen: ze bestaan wel, maar ze zijn meestal niet te koop. Bij het tuincentrum lijken ze ervan uit te gaan dat elk terras in de zon ligt.

Volledig scherm Worthiana. © RV

Knolbegonia's bloeien de hele zomer in vrolijke kleuren, van geel en rood tot roze en wit. Je hebt ze met gevulde en met enkele bloemen. De gevulde worden vaak een tikje ordinair gevonden. Nu ben ik van mening dat er geen ordinaire planten bestaan - alleen ordinaire tuiniers - maar ook ik moet toegeven dat ik liever een wolk van kleine, enkele bloemetjes zie dan een mop met van die topzware gevulde.



Een vrolijke soort is de ouderwetse boerenbegonia, Begonia x bertinii. Uit één knol groeit een wolk van honderden hangende, enkelvoudige bloemen. De zwaarbeladen stengels hangen sierlijk over. Dat maakt deze begonia geschikt voor bloembakken die aan het balkonhek hangen en voor hangmandjes, die ondingen waaraan je zo lekker je hoofdhuid openhaalt. Ook in een gewone bloempot doen ze het goed. Kies een grote pot of zet hem op een sokkeltje, want Begonia x bertinii heeft een overhang van minstens 20 centimeter. Er zijn verschillende kleurschakeringen verkrijgbaar. 'Worthiana' is de klassieke boerenbegonia, met oranje bloemen. 'Tamais' is scharlakenrood en 'White' is, jawel, wit.

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving

De zomer is nog niet begonnen en dan wil ik al zeuren over komende winter. Knolbegonia's moeten 's winters naar binnen. Het is wel makkelijk: je doet bijna niets. Je zet de potten binnen op een vorstvrije plaats en laat ze daar staan tot in het voorjaar de eerste bleke groeipunten verschijnen. Dan geef je eerst water en later, als de planten aan de groei zijn, kamerplantenmest. Geen vorstvrije plaats? Haal de potten dan leeg en bewaar de knollen in droge turfmolm.