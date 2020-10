Deze populaire interieurstroming is afgekeken van de Hollywoodsterren

hip huisSinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie Hip huis onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: voel je als een filmster in je eigen huis met Hollywood Regency.

Hollywood Regency omringt je als een weelderig decor. Een decor dat uitnodigt tot het drinken van cocktails, gehuld in zijden kamerjas, als ware je Joan Crawford of Clark Gable. Joke Smit, eigenares van Sprinkel+Hop (@sprinkelhop op Instagram - samen met haar winkel in Den Haag haar belangrijkste verkoopkanaal), verkoopt de vintage meubels en accessoires die essentieel zijn voor iedereen die een vleug glamour aan het interieur wil toevoegen.

Kitscherige dierenbeelden in alle vormen en maten zorgen ervoor dat het geheel niet té serieus wordt.

,,Hollywood Regency is een samenspel van mid-century-meubels van donker hout en strakke lijnen, gecombineerd met de glamour, patronen en materialen van art deco’’, zegt ze. De Hollywood Regency-interpretatie die op dit moment populair is, komt voort uit de ingetogener retrotrend van begin deze eeuw. De economische voorspoed van de afgelopen jaren gaf de stijl een kickstart. Als mensen het economisch goed hebben, lijken ze wat meer aan te durven qua stijl.

Volledig scherm © Muk van Lil, Sprinkel+Hop

Een comeback van een stijl is altijd net weer even anders zijn dan zijn historische evenknie. Hollywood Regency anno 2020 is bijvoorbeeld heel eclectisch: een mix van verschillende stijlen. Smit: ,,Mensen zijn op zoek naar authenticiteit en met deze stijl kun je op dat vlak lekker uitpakken. Het is een stijl van contrasten: strak naast weelderig, strategisch geplaatste edelsteenkleuren naast wit, kitsch naast ingetogen.

Die tegenstellingen houden elkaar in balans, waardoor het resultaat smaakvol blijft. Het is een stijl van grote gebaren, dus zet gerust een grote kamerplant, of nog beter, een levensgroot kitscherig tijgerstandbeeld naast je bank. Dierenbeelden in alle vormen en maten zijn onlosmakelijk verbonden aan het Hollywood Regency van 2020, ik krijg ze niet aangesleept. Dat vind ik zo leuk aan deze stijl: het is glamoureus, maar met een knipoog.’’

Volledig scherm © Muk van Lil, Sprinkel+Hop

Volledig scherm © Muk van Lil, Sprinkel+Hop