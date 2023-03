Deze schoonmaakklussen moet je elke dag of elke week even doen

Het is een vraag die regelmatig terugkomt: wat is het ideale schoonmaakschema voor een week? ,,Mensen vragen of ik niet iets van een rooster heb dat ze kunnen gebruiken om ons huis goed bij te houden. Ik wou dat ik het had. Dan ging ik het verkopen. En kon ik lekker met m’n ligstoel in het zonnetje zitten”, zegt Marja.

,,Het is voor ieder huishouden anders. Met hoeveel mensen woon je, hoe groot is je huis en heb je een schoonmaker?”

Maar, niet getreurd, er zijn natuurlijk wel richtlijnen. ,,Daarnaast is het ook wel leuk voor mensen om zelf aan de hand van de richtlijnen te kijken hoe je het met elkaar invult. Ik weet nog uit mijn studentenhuis vroeger. Dan gingen we samen de openbare ruimtes schoonmaken en hadden we daarna theetijd, met een taartje. Maak het leuker en beloon jezelf.”

Quote Gewoon even met een spray op een (biologisch) keukenpa­pier­tje. De bril, de grond om de wc heen. Dat is anderhalve minuut

Schoonmaakklussen voor elke dag

Welke klussen moet je elke dag doen? Marja maakt iedere dag de wastafels in de badkamer en de keuken schoon. En de wc’s. ,,Dat is echt geen werk. Gewoon even met een spray op een (biologisch) keukenpapiertje. De bril, de grond om de wc heen. Dat is anderhalve minuut.”

Ook over de kranen en de handgrepen van de deur gaat elke dag een doekje. ,,Dat doe ik meestal met een oude sok om m'n hand. Of een oude trainingsbroek, dat zijn de heerlijkste schoonmaaklappen. Hupsakee, eventjes afnemen.”

,,Wat ik ook heel belangrijk vind, is om elke dag het bed even te laten luchten. Gooi het dekbed even open terwijl je aan het ontbijten of douchen bent. Geef een knal tegen je kussen aan. Als je wil, kan je het dekbed daarna weer mooi dichttrekken, zodat het er toch netjes uitziet als je thuiskomt.”

Stofzuigen? Eigenlijk elke dag, zeker als je huisdieren hebt. ,,Maar je kunt het - als je laminaat of tegels hebt - ook even met een bezem doen.” Een extra tip: stofwolken kun je makkelijk op een vochtige krant vegen. ,,Die slaan meteen neer, dan hoef je er niet achteraan te lopen.”

Op het gebied van opruimen is er vaak een slag te slaan op dagelijks niveau: ,,Hou de hal in bedwang, zorg dat daar geen rommel ligt en loop nooit met lege handen naar de keuken, neem altijd iets mee. Zet een vies bordje meteen in de vaatwasser. Is de vuilniszak vol? Ga dan niet doorstampen totdat je zeker weet dat de volgende gebruiker er geen eierdop meer in kwijt kan. Doe het voor en met elkaar, hoe kleiner de klussen, hoe makkelijker je het in het gareel houdt.”

Quote Zeker het onderlaken en je hoofdkus­sen. Daar zitten zoveel beestjes in. Als ik het met een microscoop zou laten zien, dan doe je het vanzelf wel

Schoonmaakklussen voor elke week

Dan de handdoeken: één à twee keer per week een schone handdoek vind Marja het minimum. En één keer per week je bed verschonen. ,,Zeker het onderlaken en je hoofdkussen. Daar zitten zoveel beestjes in. Als ik het met een microscoop zou laten zien, dan doe je het vanzelf wel. Dan heb je mij niet nodig met een roostertje.” Met het dekbed kun je nog een beetje sjoemelen, zegt Marja. ,,Die kun je na een week omkeren.”

,,Kijk ook een keer in de week even naar de binnenkant van de keukenkastjes. Neem het bestek even uit de laatjes. Zorg dat alles wat je uit de kast willen pakken, ook schoon is. En kijk in de ijskast of er niets over de datum of bedorven is.”

De ramen lappen en het uitkloppen van het tapijt kunnen één keer in de maand, het schoonmaken van de vitrages één keer in de drie maanden.

Het hele huishouden heeft een taak

Veel werk? Het levert wel wat op, zegt Marja. ,,Je wil dat thuis je omarmt. Dat bereik je ook door kleine dingen te doen.” En met z'n allen. ,,Met een beetje goede wil en onder het genot van thee en taart moet het wel mogelijk zijn om met elkaar een rooster te maken. Maak iets dat makkelijk te kopiëren is en zorg dat iedereen een taak heeft in het huishouden”, zegt Marja.

Ze heeft nog een bonustip: ,,Geleerd van een vriendin die woont met haar man en tienerkinderen. Zij doet meestal het schoonmaken van de wc, maar vond vaak remsporen in de pot als ze thuiskwam. Nu stuurt ze een foto met haar mobieltje naar degene die ze denkt dat het is geweest. Dat vind ik zo geniaal van d’r. Nu merkt ze dat ze de wc toch al vaker schoon aantreft. Mensen vinden het niet prettig om ermee geconfronteerd te worden.”

