Deze struiken zorgen in de winter voor een goede ruggengraat in de tuin

eigen tuin eerstWil je ook in de wintermaanden genieten van je tuin, plant dan nu een goede ruggengraat in de vorm van skimmia's. Romke van de Kaa weet dat je er snel bij moet zijn.

In januari vallen veel tuinen door de mand. Van vorm is geen sprake meer. Alles is ingestort, verdord en in allerlei stadia van ontbinding. Tijd om nu plannen te maken waardoor dit volgend jaar niet meer gebeurt. Maak een tuin die ook 's winters overeind blijft. Zo'n tuin heeft een ruggengraat nodig van struiken en bomen. Hoewel, bomen is misschien wat veel gevraagd in een tuin van postzegelformaat.

Struiken

Maar iedereen kan wel een paar struiken kwijt. En struiken geven vorm, vooral als ze 's winters groen blijven. Daarnaast hebben struiken relatief weinig onderhoud nodig en als ik één voorspelling mag doen over de tuin van het komende decennium, dan hoef ik niet helderziend te zijn om te kunnen stellen dat die tuin onderhoudsarm zal zijn.

Een struik die je nooit hoeft te snoeien en die 's zomers en 's winters present is, is de skimmia. Skimmia's zijn evergreens die al meer dan honderd jaar in tuinen worden toegepast. De meeste variëteiten groeien in de vorm van een bolletje dat ongeveer een meter hoog wordt, en even breed.



Het glimmende blad is donkergroen, tenminste, dat hoort het te zijn. Maar soms is het meer olijfgroen dan donkergroen en dat is een teken dat de struik te veel in de zon staat. Skimmia's houden van schaduw.

Kalkhaters

Een enkele keer is het blad zelfs wittig geel. Dat heeft dan niets met de zon te maken, want bleekgeel blad is een aanwijzing dat er kalk in de grond zit. Dan kun je de skimmia beter opruimen, tenzij je die kalk er zelf per ongeluk bij hebt gegooid want dan kan de struik herstellen. Skimmia's zijn echte kalkhaters.

Skimmia's zijn tweehuizig. Dat betekent dat de mannelijke en de vrouwelijke bloemen aan verschillende struiken zitten. En aangezien de knalrode bessen een groot deel van de sierwaarde van de skimmia uitmaken, is het dus zaak om zowel mannelijke als vrouwelijke struiken te planten.

Nu is dat bepaald geen straf, want mannelijke skimmia's bloeien vaak mooier dan vrouwelijke. Daarnaast kan één man een harem van tien vrouwen met gemak bevruchten, en als er een van de tien struiken geen bessen draagt valt dat niet op.

Fragrant Cloud.

Rubella

De beste mannelijke variëteit heet 'Rubella', niet echt een mannelijke naam. 'Rubella' is de hele winter getooid met bruinrode bloemknoppen die zo mooi zijn dat de witte bloemen in het voorjaar bijna als een anticlimax worden ervaren. 'Scarlet Queen' is een goede, vrouwelijke variëteit, met bessen die al in de herfst beginnen te kleuren.

Skimmia's kunnen sterk geuren. Een variëteit die vooral om zijn geur wordt geplant is 'Fragrant Cloud', met roomwitte bloemtrossen in april. Een leuk struikje om in een pot naast de voordeur te zetten als de buxusbol door rupsen is opgegeten. 'Fragrant Cloud' geurt zo sterk dat je de weg naar die voordeur in het pikkedonker kunt vinden. Geen bessen aan deze struik, want'Fragrant Cloud' is een man.