Dick en Gonnie toveren vuilstort om tot kleurrijke tuin: ‘Gemeente doet niks, wij hebben vrije hand’

Een jonge tuin vol meerstammi­ge bomen: ‘Geeft geweldige doorkijk­jes’

24 augustus Jan Willem Corsten heeft een relatief jonge tuin. Maar ondanks dat ie pas twee jaar geleden is aangelegd, is er nu al een explosie van groei en bloei. ,,We hebben alleen nog jonge bomen en steeds zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Onze tuin groeit met ons mee.”