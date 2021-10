Die indianenverhalen over klimop, geloof ze maar niet: ‘Vrees van overwoekering ongegrond’

Klimop (Hedera helix) is een van de weinige winterharde planten die een jeugd- en een volwassen fase kennen. In de jeugdfase, waarin de plant klimt, is het blad driepuntig. Die fase duurt totdat de bovenkant van een muur of de top van een boom is bereikt. Kruipt de klimop over de grond, dan groeit hij eindeloos door en geniet hij zo van een eeuwige jeugd.