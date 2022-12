Dit betekent kerstverlichting voor je energierekening

vraag 't vtwonen Zo zorg je ervoor dat de televisie opgaat in je interieur: ‘Zet de bank en de tv eens niet recht tegenover elkaar’

Het is vroeg donker en ook nog WK-tijd, dus zitten we 's avonds weer vaker gezellig voor de buis. Maar hoe richt je een tv-hoek in die gezellig én mooi is? ,,Zet de bank en tv niet recht tegenover elkaar, maar probeer eens iets anders.”

25 november