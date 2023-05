Dit dure hulpmiddel zien we weer steeds vaker in de moestuin, maar is ook heel handig

Nu het mode is om groenten uit eigen tuin te eten, zien we hoe halfvergeten groentesoorten weer in de belangstelling komen te staan. De pastinaak maakt een bescheiden revival en de schorseneer die vroeger armeluisasperge werd genoemd, is veranderd in de asperge van de rijken en wordt in sterrenrestaurants geserveerd.

Naast de comeback van oude groentesoorten zien we in de tuincentra een vergroot aanbod van moestuin-accessoires. Vroeger schreef je de namen van het gezaaide gewas op een houten steeketiket, maar tegenwoordig kun je etiketten krijgen in luxe uitvoeringen: in lood, zink, of aardewerk. Vooral die laatste zijn onhandig; meer iets voor de braderie dan voor de moestuin.

Een duur hulpmiddel, maar wel handig

Verreweg het duurste hulpmiddel voor de eigentijdse groentetuin is de bleekpot. Een bleekpot is een grote, klokvormige, aardewerken stolp die geen bodem heeft, maar wel een deksel. Bleekpotten zijn decoratief en geven te kennen dat het de eigenaar menens is met de groenteteelt. En heeft de bleekpot ook nut?

Jazeker, er zijn groenten die er baat bij hebben om gebleekt in de keuken te arriveren. Om te beginnen rabarber. Wie ooit rabarber heeft gegeten, weet dat deze groente een wrange nasmaak in de mond nalaat. Die wordt veroorzaakt door oxaalzuur. Oxaalzuur kun je neutraliseren door kalk toe te voegen en vroeger kookten ze vaak een pijpje krijt met de rabarber mee.

Minder oxaalzuur in de rabarber

Handiger is het om te voorkomen dat de rabarberstengels te veel oxaalzuur bevatten en dat doe je door vroeg in het seizoen een bleekpot over de rabarberplant heen te zetten, waardoor de stengels in het donker bleek blijven. Zo bevatten ze veel minder oxaalzuur dan ongebleekte.

Er zijn meer groenten die baat hebben bij bleken en elke groente heeft zijn eigen bleekpot. De rabarberbleekpot is een reusachtig gevaarte, passend bij de omvangrijke rabarberplant. Een slag kleiner is de witlofbleekpot, waarmee de amateurtuinier zijn eigen witlof produceert. Ook dat is een teelt die het daglicht niet verdraagt; de witlofwortels worden in het najaar gerooid en in bosjes bij elkaar ingekuild. De bleekpot wordt over de gebundelde penwortels geplaatst en met een flinke laag aarde tegen stukvriezen beschermd. Het dekseltje van de pot fungeert als kijkgat waardoor je kunt zien of de witlof oogstklaar is.

Ongebleekte zeekool is oneetbaar

Weer een ander model bleekpot is bestemd voor de teelt van zeekool. Dat is een grijsbladige plant die in Nederland op enkele plaatsen in het wild groeit, op basalten zeeweringen. Ongebleekte zeekool is volslagen oneetbaar, maar de gebleekte stengels van de plant zijn in het late voorjaar een ware delicatesse. De smaak doet een beetje aan die van asperges denken, maar in tegenstelling tot asperges is zeekool niet slap van textuur, maar heerlijk knapperig. Mits niet te lang gekookt.

Bleekpotten zijn leuk om te zien maar niet goedkoop. Sommige producenten beweren dat ze vorstbestendig zijn. Dat zou kunnen, maar ik zou ze voor de zekerheid ’s winters toch maar in het schuurtje zetten.

