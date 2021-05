Dit gezin is álles kwijt door verwoestende vuurzee en is níet verzekerd: ‘We voelen ons leeg’

In haar pyjama, een vestje en op blote voeten stond Greet van den Brand (56) vrijdagavond 23 april buiten en zag ze haar hele hebben en houwen in rook opgaan. Haar man en drie zoons hadden nog sokken aan. Hun kleinkind van vijftien maanden werd warm gehouden met een omslagdoek. ,,Ik was volledig in shock en ben eigenlijk nog steeds niet helemaal bij mijn positieven”, reageert Greet van den Brand, kijkend naar de ravage die het vuur aanrichtte. De huurwoning aan de Jorisakkerstraat is onbewoonbaar.



Haar man Ruud (57) vult aan: ,,We voelen ons leeg. Ons gezin is momenteel verdeeld over drie woningen van mensen die ons tijdelijk onderdak bieden. We snakken naar antwoorden. Over de oorzaak van de brand en de zoektocht naar een vervangende huurwoning. We leven van dag naar dag maar we moeten door. We willen in ieder geval niet meer terug naar de Jorisakkerstraat.”