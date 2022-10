Dit is de enige Nederlandse fulltime Ikea-ontwerper (en hij werkt nu samen met Swedish House Mafia)

Functioneel en niet te veel poespas: de strakke ontwerpen van Ikea ogen heel simpel. Maar verzin ze maar eens. Friso Wiersma is sinds 2018 hoofdontwerper voor de Zweedse meubelgigant en presenteerde onlangs een nieuwe collectie, speciaal voor thuis-dj’s en andere muziekfanaten. ,,Het is moeilijker om iets er simpel uit te laten zien, dan om iets er ingewikkeld uit te laten zien.”

Elektronische muziek maken wordt weliswaar steeds makkelijker, maar geschikt meubilair is niet bepaald goedkoop. Denk aan een bureau met speakers die je op precies de juiste afstand van elkaar kunt zetten, of een opbergkast voor lp’s waar je ook meteen een draaitafel op kwijt kunt. De Obegränsad-collectie maakt zulke meubels toegankelijk voor een groter publiek.

,,We merken dat steeds meer mensen thuis muziek produceren”, vertelt Wiersma, die in Zweden woont en werkt. Hij is de enige Nederlandse fulltimedesigner voor Ikea. ,,Om iets voor die groep te doen, hebben we gezocht naar professionals die echt goed snappen wat je nodig hebt. Zo kwamen we uit bij Swedish House Mafia. Ze komen uit Stockholm en wonen voor ons dus relatief dichtbij. Bovendien hebben ze al een hele sterke vormtaal met hun albumcovers en liveshows. Belangrijk was vooral dat ze goed konden aangeven wat er nog ontbrak in onze collectie.”

Vijf checkpoints

Volledig scherm Het werk van Wiersma. © IKEA Een ontwerp voor Ikea begint altijd bij de prijs, vertelt Wiersma. Maar dat is zeker niet waar alles om draait. ,,We hebben vijf punten waar een goed ontwerp aan moet voldoen: kwaliteit, duurzaamheid, functie, prijs en vorm. De wereld heeft niks aan een stoel van topkwaliteit die veel te duur is. Of aan een goedkope tafel van slechte kwaliteit. Met je team stem je alles op elkaar af totdat die vijf punten evengoed scoren. Dat kan een ontwerp ook heel goed sturen.”

De designer werkt doorgaans aan tien tot twaalf projecten tegelijkertijd. Ook binnen de Obegränsad-collectie zelf werden de meubels niet een voor een ontworpen, vertelt hij. ,,Je begint met hele ruwe schetsen, puur als placeholders. Een bureau is dan alleen nog een streep met twee stokjes. Gaandeweg begint alles vorm te krijgen, doordat objecten een reactie op elkaar worden. In dit geval werden de meubels bijvoorbeeld zo strak en hard dat we er ook iets zachters zoals een vloerkleed tegenover wilden zetten.”

In zijn werk zoekt Wiersma altijd naar de absolute essentie van objecten, zonder daarbij in clichévormen te vervallen. De afgelopen vier jaar is hij daar steeds beter in geworden. ,,Toen ik begon, was ik nog heel gretig om ergens mijn naam op te hebben. Daar kwam misschien een soort ego bij kijken. Nu ik er iets langer werk, zie ik welke schoonheid er in het universele zit. Als er weinig van jezelf te zien is, blijft het open voor interpretatie. Binnen de ontwerpwereld wordt dat ‘no name design’ genoemd: iets wat zo’n basis is dat niemand het claimt en het ook altijd goed is.”

Tijdloos ontwerpen

De Ikea-ontwerper noemt een kappersschaar als voorbeeld. ,,Dat is zo’n klassiek ding. Natuurlijk is het ooit door iemand ontworpen, maar niemand heeft zijn naam erop gezet en dat hoeft ook niet. Dat soort dingen raken nooit uit de mode. Ze zijn simpel en mooi. Het is vrij moeilijk om op die manier te ontwerpen, maar ik hou van die uitdaging.”

De nieuwe platenspeler - de eerste die ooit door Ikea is ontworpen - was daarbij de grootste moeilijkheid, vertelt Wiersma. ,,Het moest plug-and-play worden, maar wel nog steeds gebouwd op de essentie van lp’s. Dat betekent dus een analoge muziekbeleving. Als je hem via bluetooth met een speaker moet verbinden, heeft het geen zin meer.”

,,Ik ben zelf ook groot fan van vinyl draaien”, vertelt Wiersma. ,,Mijn woonkamer staat vol met lp’s. Bij Ikea hadden we al een serie speakers die helemaal opgaan in je interieur, maar dit is dus precies het tegenovergestelde. We geven muziek een fysiekere plek. Te gek om zoiets te mogen maken.”

