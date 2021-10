Dit is nu het duurste plekje van Utrecht: 10.555 euro de vierkante meter voor piepklein appartement

Internatio­na­le studenten wanhopig: ‘Als ik over een maand nog geen kamer heb, stop ik mijn studie’

18 september Veel internationale studenten komen moeizaam aan een kamer. Ook in Breda speelt dat probleem. Zo zoeken nog 75 buitenlandse studenten van Hogeschool BUas (Breda University of Applied Sciences) woonruimte en wringen zij zich in onmogelijke bochten om überhaupt lessen te kunnen volgen. ,,Ik ben sinds 25 augustus in Nederland en leef nu in een hotel, tegen 60 euro per nacht...”