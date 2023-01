Dit zijn de woontrends van 2023: ‘Er is iets aan de hand met kurk’

vraag 't vtwonenEr is van alles aan de hand in de wereld. Wat doet dat met ons interieur? Dat vertelt Marianne Luning, stylist bij vtwonen en nét terug van Maison&Objet, de grote vakbeurs voor interieur in Parijs. ,,Kleur gaat een hele positieve vibe aan onze interieurs geven.”

Pret met kleur

,,Het afgelopen decennium werd in meer of mindere mate gedomineerd door de kleur grijs. Denk bijvoorbeeld aan de antraciet grijze bank die overal bij past maar die ook wat grauwig aanvoelt. Door corona zijn we daar helemaal klaar mee. Er komt dan ook een heuse een kleurstroom aan, waarbij heldere kleuren een positieve vibe aan het interieur geven. Denk hierbij niet direct aan keiharde knalkleuren, maar eerder aan lichte tinten of pastellen die geweldig combineren op een lichte basis. Een duidelijk kleurpalet dat ik signaleer zijn nuances van geel, van zacht vanillegeel en roomwit tot okergeel.

Dit kleurverhaal is overigens nu nog een subtiel toekomstmuziekje. Veel mensen vinden het toepassen van kleur namelijk best eng, dus een trend als deze ontstaat voorzichtig. Daarbij denk ik dat we het idee van uitgesproken trendkleuren minder leidend gaan laten zijn en voor onze interieurs meer uit zullen gaan van onze eigen lievelingskleuren. De kleuren waar we simpelweg gelukkig van worden. Onze huizen worden, kortom, nóg persoonlijker en wijzelf de trendsetters.”

Zand van top tot teen

,,Aan de andere kant is er die hele minimalistische trend waarbij het interieur van top tot teen in zandtinten gehuld is en waar niet zozeer kleur maar verschillende texturen voor het contrast zorgen. Muren hebben een matte, poederachtige afwerking en de kussens op de bank zijn hoogpolig. In deze trend zie je veel bouclé-achtige garen of fluweel of een combinatie van die twee.”

Poefjes voor flexibiliteit en verlichting als kunstobject

,,Op de beurs zag ik opvallend veel poefjes in alle soorten en maten. Gestreept, met ouderwetse ruiten, hoogpolig of van fluweel en een beetje zitzakachtig. We gaan steeds kleiner wonen en met zo’n poef creëer je gemakkelijk een extra zitplek. Verlichting wordt steeds meer een sfeervol object, al dan niet op de muur. IKEA brengt binnenkort in samenwerking met ontwerper Sabine Marcelis een collectie met verlichting uit die hier een prachtig voorbeeld van is.”

Trendmaterialen

,,Textuur is heel erg belangrijk geworden. Dat zie je in vloerkleden die zowel hoog- als laagpolig zijn en daardoor een uitgesproken rauw uiterlijk hebben. Je ziet het ook in het Nieuwe Brutalisme, geïnspireerd door de architectuurstroming uit het begin van de vorige eeuw, dat nog steeds heel erg aan de hand is. Objecten hebben een grof gestuukt of uitgehakt uiterlijk of een kleiachtige vorm. Ik zag zelfs lampvoeten die op die manier waren vormgegeven. Oh, en er is iets aan de hand met kurk. Dat gaan we ook terug zien. Kurk is een mooi natuurproduct dat goed past bij die uitgesproken texturen maar ook bij het belang dat we hechten aan duurzaamheid en kwaliteit. We willen ook in 2023 graag weten waar iets vandaan komt en hoe het is gemaakt.”

