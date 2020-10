DNB verbaast zich: woningmarkt nog steeds oververhit, ondanks corona

Nieuwe gasketel­wet: zelf je cv-ketel installe­ren of repareren mag straks niet meer

1 oktober Het is vanaf 1 april 2022 verboden om zelf de cv-ketel te installeren of repareren, of dat te laten doen door een ‘handige neef’. Alleen gecertificeerde installateurs mogen nog worden ingeschakeld, zo staat in de zogenoemde 'gasketelwet’ die morgen officieel in werking treedt.