Door woningnood 2000 economisch daklozen in Amsterdam

Dat blijkt uit een analyse die de gemeente Amsterdam eerder dit jaar heeft verstuurd aan de landelijke overheid. Onderzoeksprogramma Argos van de VPRO wist de hand te leggen op deze documenten na een WOB-verzoek.

De gemeente maakt melding van enkele duizenden ‘economisch daklozen’, mensen die zich doorgaans zouden moeten kunnen redden of zelfs een baan hebben. Van deze groep zitten 272 personen in een passantenpension, een ­kamer voor een half jaar. In Amsterdam zijn verder 523 dak- en thuisloze jongeren in beeld die jonger zijn dan 23. Ook ziet de stad een stijgend aantal kwetsbare jonge vrouwen met behoefte aan een woonplek. ‘Een aantal gaat van bank naar bank en komt soms in onveilige situaties terecht.’

Landelijke verdubbeling

Niet alleen Amsterdam kampt met het probleem. Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld tot ruim 40.000 mensen nu. En het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in diezelfde periode zelfs verdrievoudigd. Vooral grotere gemeenten worstelen hiermee en zitten te springen om extra financiële middelen.

Het kabinet is in actie gekomen en wil uiterlijk eind volgend jaar 10.000 extra woonplekken gerealiseerd hebben voor dak- en thuislozen. Daarvoor slaat het de handen ineen met onder meer gemeenten en woningcorporaties.

Huisvestingsprobleem

De gemeente Amsterdam schrijft in haar analyse dat dakloosheid in de eerste plaats een huisvestingsprobleem is. ‘We kunnen meer opvang en begeleiding bieden, maar daarmee bieden we geen oplossing voor de woningnood.’

De economisch daklozen hebben geen intensieve zorgvraag, stelt de gemeente, maar zijn hun woonplek verloren na bijvoorbeeld een scheiding of inkomensdaling. Op de huidige woningmarkt lukt het ze vaak niet andere woonruimte te vinden. De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang en koopwoningen zijn voor velen onbetaalbaar.

Beperkt netwerk

Door striktere handhaving en controle op malafide pandjesbazen zijn er minder tijdelijke oplossingen beschikbaar. Bij een deel van de economisch daklozen spelen ook andere belemmeringen, zoals schulden of een beperkt sociaal netwerk.

Het merendeel van de economisch daklozen slaagde er tot voor kort zelf in na verloop van tijd het huisvestingsprobleem op te lossen, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Onder andere de Nationale Ombudsman heeft geconstateerd dat dit steeds moeilijker wordt, en dat deze groep ondersteuning nodig heeft om de problemen te kunnen oplossen. We hebben de ondersteuning de afgelopen periode geïntensiveerd, en gaan daarmee door.”

Volgens de schatting van vorig jaar waren 500 tot 600 extra tijdelijke woonplekken nodig. Een stuurgroep economisch daklozen bemoeit zich hiermee, aldus de woordvoerder. ,,De woningcorporaties stellen dit jaar 200 tijdelijke woningen beschikbaar, waar minstens 400 economisch daklozen een jaar kunnen wonen en met begeleiding kunnen werken aan het op orde brengen van hun leven. Het gaat om woningen die op de nominatie staan voor sloop en renovatie.”