Economen verbaasd dat woningmarkt niet afkoelt

In de vier grote steden van Nederland zijn het derde kwartaal flink meer huizen verkocht dan in het voorjaar. Volgens het Economisch Bureau van ING bank is er sprake van een tijdelijke opleving, maar economen en makelaars verbazen zich elke maand weer dat de woningmarkt niet afkoelt.

In Amsterdam (+4,0 procent), Rotterdam (+6,0 procent), Den Haag (+3,3 procent) en Utrecht (+11,7 procent) zijn opvallend veel huizen te koop gezet en ook snel verkocht, zo analyseert ING kadastercijfers. ,,Wij denken dat het te maken heeft met de coronacrisis”, zegt ING-econoom Mirjam Bani. ,,Onzekerheden groeien en mensen die wilden verkopen hebben hun strategie mogelijk aangepast door eerst hun woning in de verkoop te zetten.” De grote vraag naar woonruimte deed vervolgens de rest.

Daarnaast zouden huishoudens deze zomer minder op vakantie zijn gegaan. Zo konden er in de zomermaanden meer overdrachten plaatsvinden. De cijfers zijn van juli, augustus en september.

Overwaarde

Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland, herkent het beeld nog niet dat huizenbezitters eerst hun huis te koop zetten voordat ze gaan kopen. ,,Dat was in de laatste huizencrisis wel zo, maar momenteel loop je een te groot risico dat je zonder huis komt te zitten. In de grote steden zou wel kunnen spelen dat mensen eerst hun huis verkopen om te zien hoeveel overwaarde ze kunnen gebruiken voor de koop van een nieuw huis buiten de stad. We zien een duidelijke trek naar de regio, omdat er meer behoefte is aan ruimte en thuiswerken bij veel bedrijven de norm gaat worden.”

Uit de laatste makelaarscijfers blijkt dat de vraag naar huizen ongehoord groot is. Stoop noemt de drukte ‘absurd'. Met gemiddeld 18,6 bezichtigingen per woning is het sinds de start van de coronatijd drukker dan ooit. Vóór de eerste coronagolf waren dat er nog 14,8. De vraag naar woningen is dus nog nooit zo groot geweest en precies om die reden staan minder huizen dan ooit in de verkoop. 43.166 om precies te zijn. Met als gevolg dat vorige week 61,8 procent van de woningen boven de vraagprijs werd verkocht.

Recordhoogte huizenprijzen

De huizenprijzen in Nederland stegen in twintig jaar tijd nog nooit zo hard als afgelopen kwartaal, met liefst 11,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. ING denkt nog altijd dat het tij gaat keren, een verwachting die sinds het begin van de pandemie wel telkens vooruit wordt geschoven door de banken. ,,Maar inkomensverlies zien we nu nog vooral bij Nederlanders met flexibele contracten. Het duurt nog even tot de mensen met een vast contract getroffen worden”, zegt Bani.

De kentering op de huizenmarkt die met name economen van de banken al even voorspellen, blijft keer op keer uit. ,,Je zou onderhand verwachten íets te zien, maar daar waar de lijngrafiek van de hele economie stijl naar beneden gaat, buigt hij bij de woningmarkt juist stijl omhoog”, aldus Nic Vrieselaar, woningmarktdeskundige van Rabobank. ,,Wellicht zijn dat toch de tientallen miljarden euro's aan overheidssteun die hun effect sorteren. Er zijn nu minder faillissementen dan vorig jaar. Dat hadden wij echt niet voorzien.”

Lage rente

Ook de lage rente zou nog altijd z'n stempel kunnen drukken op de woningmarkt, denkt Vrieselaar. ,,Die zorgt ervoor dat woningzoekenden meer geld kunnen lenen en dus ook meer geld te besteden hebben aan een huis.” Die rente leek nog wel even omhoog te kruipen aan het begin van de coronacrisis. ,,Dat kan net het duwtje in de rug zijn geweest voor veel mensen om hun verhuisplan naar voren te halen.” Waar het komend jaar naartoe gaat, durft Vrieselaar niet meer te zeggen. ,,Wij hebben daar onderling ook veel discussie over. Er valt veel voor te zeggen dat de markt gaat afkoelen, want de grootste inkomenseffecten moeten nog komen. Aan de andere kant is de markt wel zó krap, dat zelfs met minder vraag er nog altijd meer geïnteresseerden zouden kunnen zijn voor één woning.”

