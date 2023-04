Een beetje azijn en kokend water en de kookplaat 'glimt weer als een tierelier’

SchoonmaaktipHoe krijg je een kookplaat vol hardnekkige vlekken schoon? In deze rubriek helpt Schoonmaakexpert Marja Middeldorp daarom alledaagse problemen op te lossen. Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken.

Steeds meer keukens hebben een inductie- of elektrische kookplaat, in plaats van een gasfornuis. ,,Ik vind het er prachtig uitzien”, zegt Marja. ,,En veel makkelijker schoonmaken dan die gaspitten.’’ Maar toch krijgt ze regelmatig vragen binnen over aangetaste platen met hardnekkige vlekken. Hoe krijg je die schoon als je álles al geprobeerd hebt?

De kookplaat schoonmaken

,,Als ik heb gemorst met het koken van spaghetti of ander deegwaar, dan zet ik meteen het vermogen van de kookplaat laag. Ik heb altijd een ecologisch keukenpapiertje bij de hand en dan haal ik het meteen weg”, zegt Marja. ,,Je moet het zien als je eigen huid die kan verbranden. Dat wil je die kookplaat ook niet aandoen. Dan heb je al heel veel gewonnen.”

Daarnaast doe je er goed aan om een gewoonte te maken van het schoonmaken. ,,Na het koken neem je meteen even die plaat af. Hoe simpel kan het zijn?” Als de plaat is afgekoeld, maak je een sopje met wat warm water en wat allesreiniger of afwasmiddel. ,,Als je eventueel wat krasjes hebt, doe er dan een slokje azijn bij. Dat gaat vet en kalk tegen. Een goede combinatie voor de inductieplaat.”

Quote Ga niet de plaat opwarmen en dan schoon maken. Dat werkt tegenge­steld, daardoor heb je juist de vlekken gekregen Marja Middeldorp

Hardnekkige vlekken op de kookplaat

Maar, heb je een kookplaat met zware ingebrande kalkvlekken? ,,Dan adviseer ik om een beetje azijn op een afgekoelde kookplaat te doen en daar een klein beetje kokend water overheen te gieten. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is de bedoeling dat de kalk van bovenaf wordt losgeweekt”, zegt Marja. Gebruik geen schuursponsjes. ,,Dan maak je krassen en die krijg je niet meer weg.”

Heb je last van hardnekkige eetresten, dan doet cola wonderen. Een beetje cola, wat heet water en in veel gevallen week je het vuil zo los, aldus Marja. ,,Maar let op, ga niet de plaat opwarmen en dan schoon maken. Dat werkt tegengesteld, daardoor heb je juist de vlekken gekregen!”

Hoe ontstaan de vlekken op de kookplaat?

Want hoe ontstaan die hardnekkige vlekken op de kookplaat? Marja heeft wel een verklaring. ,,Als je een klein pannetje op een te grote warmtebron neerzet, dan gaat het overkoken. Dan verdampt het water, maar de kalk blijft over. Dat brandt in op de plaat”, aldus Marja. ,,Als je water opzet, loop dan niet weg. En als het kookt, zet hem meteen lager. Dat scheelt ook nog eens energie.”

Quote Controleer of de onderkant van je pannen schoon is, en schuif de pannen niet over de plaat Marja Middeldorp

Een druppeltje olie bij het kokende water bederft de pret of smaak niet, maar voorkomt wel gespetter. Marja heeft zelf ook een antispatdeksel aangeschaft. Een deksel met gaatjes, zodat er wel damp vrij kan kopen. ,,Als je hem bij het maken van de jus er weer vanaf haalt, heb ik een licht pruttelend justje zonder dat het spettert. Reuzehandig.”

En, benadrukt Marja, controleer of de onderkant van je pannen schoon is en en schuif niet. ,,Dan maak je krassen. Daar gaat vuil in zitten. Dan krijg je uiteindelijk een lelijke doffe plaat, die normaal hoogglanzend hoort te zijn.” Zonde dus. Voorkom die krassen en hou het bij. ,,Bij een kookplaat zonder krassen is het een kwestie van even opwrijven met een droge doek en wat schoonmaakmiddel en hij glimt weer als een tierelier.”

Ook een prangende schoonmaakkwestie die je wil voorleggen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (vraaghetmarja@ad.nl) met je naam erbij.

