Een buitenkeuken iets voor jou? Je kunt het zo gek maken als je wilt, van 200 tot 20.000 euro

Tuinbran­che Nederland wil groenere tuinen: 10 vierkante meter erbij maakt gebied als de Veluwe

1 juli Ben je in een tuincentrum aan het rondsnuffelen op zoek naar nieuwe begonia's of een robotgrasmaaier, dan is de kans groot dat je tegen een klimaatplein oploopt. 29 tuincentra hebben al een centrale plek waar over biodiversiteit en klimaatadaptatie wordt onderwezen. Tuinbranche Nederland, waterschappen en gemeenten willen er nog veel meer.