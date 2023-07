Een huis kopen: zo weet je of je boven de vraagprijs moet bieden

Starter op de woning­markt? Extra lening van 30.000 euro en andere regelingen die je op weg helpen

Twintigers en dertigers blijven noodgedwongen bij hun ouders of op kamers wonen, omdat ze moeilijk aan een woning kunnen komen. Voor starters op de woningmarkt zijn in Nederland maar liefst 31 regelingen ontwikkeld om hun droomwoning net binnen het budget te laten vallen. Wel is het afhankelijk van de gemeente waarin je woont voor welke regeling je in aanmerking komt.